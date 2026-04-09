Memphis escapa de suspensão por usar celular em jogo e recebe advertência do STJD Ele foi condenado a multa de R$ 1 mil, convertida em advertência Estadão Conteúdo 09.04.26 17h36 Memphis Depay foi advertido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por usar celular no banco de reservas, durante partida entre Corinthians e Flamengo, e escapou de ser suspenso por até seis jogos, conforme definido em julgamento nesta quinta-feira, 9. Ele foi condenado a multa de R$ 1 mil, convertida em advertência, com base no artigo 191 do CBJD, inciso III, que prevê punições para descumprimentos de regulamento. A Procuradoria se baseou no artigo 258 para denunciar o holandês por atitude antidesportiva, mais especificamente desrespeito à arbitragem. O STJD, contudo, acatou os argumentos de Sergio Engelberg, advogado do Corinthians, que pontuou o fato de o árbitro Rodrigo José Pereira de Lima sequer ter citado o ocorrido na súmula. Engelberg alegou que a norma proibitiva a celulares está relacionada a uma utilização que tenha algum impacto direto na partida, o que não caracterizaria o motivo pelo qual o jogador utilizou o celular. Ele também "Qual o espírito da norma que proíbe celulares? A gente está falando de algo que vai influenciar ou prejudicar a competição. Exemplos: ver resultados de outras partidas, gravar alguma coisa, receber orientação de alguém que não pode estar lá. Até mesmo na questão das apostas que essa Corte tanto combate. É que o celular não interfira o que está acontecendo dentro de campo", defendeu. "O atleta teve a preocupação de avisar aos médicos da seleção holandesa a respeito da lesão que havia acabado de sofrer. Foi uma preocupação haja vista os dois amistosos prévios à convocação da Copa. O objetivo era falar sobre sua condição médica em termos urgentes. Tem de ser comunicado para que o técnico possa substituí-lo na convocação de forma imediata. Essa era a preocupação dele, mais nada", concluiu. O advogado também destacou que Memphis guardou o celular "imediatamente" após ser repreendido pela comissão técnica do próprio Corinthians. Livre de qualquer suspensão, o jogador poderia enfrentar o Palmeiras neste domingo, mas é pouco provável que isso aconteça, já que ainda se recupera da lesão de grau 2 na coxa direita, o motivo de ter cometido a infração no celular. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol BRasielirão Corinthians Memphis STJD COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Com dupla Re-Pa e Águia na disputa, CBF divulga detalhes da última rodada da 1ª fase da Copa Norte Todos os jogos serão realizados no mesmo dia e horário 09.04.26 14h39 FUTEBOL Vasco em Belém: veja horário da chegada do time carioca e onde ficará hospedado Equipe comandada pelo técnico Renato Gaúcho priorizou o jogo contra o Remo e vem com time completo 08.04.26 20h24 Futebol Adversário do Paysandu, Nacional possui no elenco jogadores ex-Leão e do Papão; veja a lista Nacional-AM recebe o Papão e possui um elenco recheado de atletas que jogaram no futebol paraense 08.04.26 15h56 futebol Remo investe em tecnologia e adquire equipamento Kineo para potencializar desempenho dos atletas Clube também adquiriu sistema de GPS para monitorar desempenho em tempo real 08.04.26 13h57 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (09/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo Liga Europa, Liga Conferência, Libertadores, Copa Sudamericana, Campeonato Saudita, Copa Centro-Oeste, Copa Norte e Copa Nordeste movimentam o futebol nesta quinta-feira 09.04.26 7h00 FUTEBOL Vasco em Belém: veja horário da chegada do time carioca e onde ficará hospedado Equipe comandada pelo técnico Renato Gaúcho priorizou o jogo contra o Remo e vem com time completo 08.04.26 20h24 PAPÃP B Papão poupa titulares e vai com time alternativo contra o Nacional em Manaus De olho na Série C, Paysandu repete estratégia mesmo após revés em Rondônia, enquanto rival usa força máxima para defender liderança na Arena da Amazônia 09.04.26 8h00 futebol Lembra dele? Atacante Felipe Vizeu, ex-Remo, decide jogo na Libertadores da América Jogador, que atuou com a camisa azulina em 2025, fez o gol da vitória do Sporting Cristal sobre o Cerro Porteño 09.04.26 15h20