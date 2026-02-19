Memphis Depay aponta quem do Corinthians teria espaço no futebol europeu; veja As declarações foram feitas em entrevista à Romário TV Estadão Conteúdo 19.02.26 11h43 O atacante Memphis Depay, do Corinthians, utilizou sua experiência no futebol europeu para listar quais jogadores do elenco alvinegro teriam condições de atuar no Velho Continente. As declarações foram feitas em entrevista à Romário TV, exibida nesta quarta-feira, 18. Com passagens por clubes como PSV (Holanda), Manchester United (Inglaterra), Lyon (França), Barcelona e Atlético de Madrid (Espanha), o camisa 10 destacou jovens talentos e atletas que atuam pelas laterais do campo. Ele valorizou características técnicas e a margem de evolução dos nomes citados. Memphis apontou Breno Bidon, André, Yuri, Matheuzinho e Hugo como jogadores com grande potencial. "Breno Bidon é muito talentoso, tem potencial, gosto muito dele. André tem um potencial muito grande. Yuri, Matheuzinho, Hugo também", afirmou o holandês. Análise de Matheus Bidu e Rodrigo Garro A avaliação de Matheus Bidu foi mais detalhada por Memphis. Depay elogiou a habilidade do jogador, mas observou pontos a serem aprimorados. "O Bidu, sua habilidade é muito grande. Estava com dificuldades em algumas partes de entender o jogo, as decisões, às vezes corre riscos, mas se fosse para a Europa em seis meses aprenderia isso e elevaria muito o nível", explicou. O atacante também mencionou o meia argentino Rodrigo Garro. Para Memphis, Garro teria sucesso em uma eventual ida ao futebol europeu. "Garro acho que sairia muito bem", completou. Essas declarações mostram como jogadores do Corinthians estão sendo observados internamente por um atleta com vasta experiência nas principais ligas do mundo. Elas também reforçam a boa fase individual de alguns nomes do elenco corintiano. Memphis Depay aborda renovação com o Corinthians Durante a mesma entrevista à Romário TV, Memphis Depay falou sobre a possibilidade de estender seu contrato com o Corinthians. O vínculo atual do holandês de 32 anos é válido até 20 de junho de 2026. O atacante revelou interesse em permanecer no clube paulista. "O Corinthians e eu temos que nos sentar à mesa, estou super aberto. Temos que discutir isso, o equilíbrio entre o que é possível por conta da situação do clube, da diretoria e da estrutura", disse Memphis. Ele chegou ao time paulista em setembro de 2024. Até o momento, Memphis soma 70 partidas no futebol brasileiro, tendo anotado 19 gols e distribuído 15 assistências. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Corinthians Memphis Depay COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Castanhal vence o Capitão Poço e avança para a semifinal do Parazão Japiim volta a disputar a semi do Campeonato Paraense após cinco anos 19.02.26 12h56 futebol Com Águia confirmado, FPF divulga tabela da Copa Grão-Pará 2026 Competição garante vaga na Copa do Brasil de 2027 19.02.26 12h22 futebol Remo não vence partida como visitante há quatro meses; veja números Leão bateu o Águia, nos pênaltis, para avançar à final do Parazão após empate no tempo normal. 19.02.26 11h45 futebol Marcelo Rangel celebra marca de 100 jogos com a camisa do Remo: 'Sonho de criança' Goleiro está em sua terceira temporada pelo Leão Azul e atingiu o número na partida contra o Águia de Marabá, pelo Parazão 19.02.26 9h49 MAIS LIDAS EM ESPORTES DEU LEÃO Remo vence Águia nos pênaltis e está na semifinal do Parazão Com time A, Leão sofre gol no início, empata no segundo tempo e consegue vencer nas penalidades 18.02.26 22h24 FUTEBOL No clássico da Curuzu, Paysandu x Tuna disputam quem vai à semifinal do Parazão 2026 Lobo e Águia do Souza voltam a se encontrar no Parazão 2026, mas agora uma derrota decretará o fim da linha para uma das equipes 19.02.26 7h30 FUTEBOL Jogos das quartas de final do Parazão movimentam o interior nesta quinta-feira (19) Capitão Poço recebe o Castanhal, enquanto o Cametá encara o Santa Rosa em casa 19.02.26 8h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (19/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Brasileirão, Copa do Brasil, Recopa Sul-Americana e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quinta-feira 19.02.26 7h00