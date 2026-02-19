Capa Jornal Amazônia
Memphis Depay aponta quem do Corinthians teria espaço no futebol europeu; veja

As declarações foram feitas em entrevista à Romário TV

Estadão Conteúdo

O atacante Memphis Depay, do Corinthians, utilizou sua experiência no futebol europeu para listar quais jogadores do elenco alvinegro teriam condições de atuar no Velho Continente. As declarações foram feitas em entrevista à Romário TV, exibida nesta quarta-feira, 18.

Com passagens por clubes como PSV (Holanda), Manchester United (Inglaterra), Lyon (França), Barcelona e Atlético de Madrid (Espanha), o camisa 10 destacou jovens talentos e atletas que atuam pelas laterais do campo. Ele valorizou características técnicas e a margem de evolução dos nomes citados.

Memphis apontou Breno Bidon, André, Yuri, Matheuzinho e Hugo como jogadores com grande potencial. "Breno Bidon é muito talentoso, tem potencial, gosto muito dele. André tem um potencial muito grande. Yuri, Matheuzinho, Hugo também", afirmou o holandês.

Análise de Matheus Bidu e Rodrigo Garro

A avaliação de Matheus Bidu foi mais detalhada por Memphis. Depay elogiou a habilidade do jogador, mas observou pontos a serem aprimorados. "O Bidu, sua habilidade é muito grande. Estava com dificuldades em algumas partes de entender o jogo, as decisões, às vezes corre riscos, mas se fosse para a Europa em seis meses aprenderia isso e elevaria muito o nível", explicou.

O atacante também mencionou o meia argentino Rodrigo Garro. Para Memphis, Garro teria sucesso em uma eventual ida ao futebol europeu. "Garro acho que sairia muito bem", completou.

Essas declarações mostram como jogadores do Corinthians estão sendo observados internamente por um atleta com vasta experiência nas principais ligas do mundo. Elas também reforçam a boa fase individual de alguns nomes do elenco corintiano.

Memphis Depay aborda renovação com o Corinthians

Durante a mesma entrevista à Romário TV, Memphis Depay falou sobre a possibilidade de estender seu contrato com o Corinthians. O vínculo atual do holandês de 32 anos é válido até 20 de junho de 2026.

O atacante revelou interesse em permanecer no clube paulista. "O Corinthians e eu temos que nos sentar à mesa, estou super aberto. Temos que discutir isso, o equilíbrio entre o que é possível por conta da situação do clube, da diretoria e da estrutura", disse Memphis.

Ele chegou ao time paulista em setembro de 2024. Até o momento, Memphis soma 70 partidas no futebol brasileiro, tendo anotado 19 gols e distribuído 15 assistências.

Esportes
