Mecânico da Ferrari sofre amputação após incidente com carro da F1; assista

Atingido no último sábado por um carro de Fórmula 1, um mecânico da Ferrari precisou amputar o pé devido a complicações do incidente ocorrido no evento exibicionista Motor Valley Fest, em Modena, Itália. Aos 45 anos, o funcionário, que não teve seu nome divulgado, foi levado às pressas para o hospital de Baggiovara, próximo ao local do acidente.

O veículo era conduzido por Olivier Beretta, ex-piloto da Fórmula 1. O monegasco perdeu o controle do carro em uma leve curva e atingiu frontalmente o mecânico da franquia italiana.

Em nota, a Ferrari afirmou que não dará detalhes do estado do funcionário por requisição da família. Além disso, alegou ter agido 'imediatamente para garantir ao colega e sua família todo o apoio necessário, sob todos os pontos de vista, tanto neste momento como no futuro'.