Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Matheus Pereira marca e Cruzeiro vence o Barcelona de Guayaquil no retorno à Libertadores

Estadão Conteúdo

De volta à Libertadores depois de sete anos, o Cruzeiro conquistou, nesta terça-feira, uma grande vitória atuando no Monumental de Guayaquil, no Equador. Após um primeiro tempo morno, voltou do intervalo mais incisivo e contou com gol de Matheus Pereira para vencer o Barcelona pelo placar de 1 a 0, na estreia do Grupo D.

A vitória dá um alívio para o time mineiro, que após a goleada sofrida no fim de semana para o São Paulo no Brasileiro, iniciou bem no que é considerado o 'grupo da morte' da edição, somando os três primeiros pontos.

O gol de Matheus Pereira saiu no começo da segunda etapa. Aproveitando a defesa espaçada do Barcelona, Fagner teve tempo de sobra para fazer um cruzamento na medida para o camisa 10 cabecear com estilo.

A última participação mineira na Libertadores aconteceu em 2019, quando caiu para o River Plate-ARG, nas oitavas de final. O Cruzeiro teve participações recentes na Copa Sul-Americana, quando foi vice-campeão em 2024 e na temporada passada quando foi eliminado ainda na fase de grupos.

O Cruzeiro encontrou dificuldades para se encontrar dentro de campo. Preso na marcação adversária, era presa fácil quando subia ao ataque, ainda mais com Matheus Pereira apagado, sem conseguir colocar seus companheiros em condições. Quando teve um espaço, Christian parou no goleiro equatoriano.

Do outro lado, o Barcelona também não estava inspirado. Apesar de ter uma leve superioridade na posse de bola, era tímido nas construções ofensivas e pouco incomodava o goleiro Matheus Cunha, que só trabalhou em chute de Cano, mas o lance já estava parado por impedimento.

Na volta do intervalo, no seu primeiro ataque, Matheus Pereira enfim apareceu. Aproveitando a marcação espaçada, Fagner teve espaço, cruzou na medida para o meia cabecear com estilo para abrir o placar, aos sete. O Barcelona tentou reagir de imediato, assustando com chute de Cano, na rede do lado de fora.

Aos poucos, o Cruzeiro foi segurando a intensidade adversária, cadenciando a posse da bola. Mesmo trocando passes, por pouco não ampliou com Kaio Jorge, que só não marcou por ser atrapalhado pelo marcador. No fim, com uma postura defensiva bem forte, segurou a pressão equatoriana e ainda viu Chico da Costa perder um gol inacreditável nos acréscimos.

O Cruzeiro volta a campo no domingo, às 18h30, quando recebe o Red Bull Bragantino no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro.

FICHA TÉCNICA

BARCELONA-EQU 0 X 1 CRUZEIRO

BARCELONA - Contreras; Carabali, Álex Rangel, Luca Sosa (Villalba), Báez e Vallecilla (Mina); Lugo, Céliz (Intriago) e Cano; Quiñonez (Tomás Martínez) e Benedetto. Técnico: César Farias.

CRUZEIRO - Matheus Cunha; Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus (Villalba) e Kaiki Bruno; Lucas Silva, Gerson (Matheus Henrique) e Matheus Pereira; Arroyo (Wanderson), Kaio Jorge (Chico da Costa) e Christian. Técnico: Artur Jorge.

GOLS - Matheus Pereira, aos sete minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Juan Benítez (PAR).

CARTÕES AMARELOS - Céliz, Kaiki Bruno e Matheus Henrique.

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Monumental de Guayaquil, em Guayaquil (EQU).

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Copa Libertadores

Barcelona

Cruzeiro
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Futebol

Remo: Tchamba lamenta empate contra o Grêmio e cita trabalho de Léo Condé

Zagueiro Tchamba afirmou que o trabalho no Remo vem sendo bem feito e citou crescimento da equipe na temporada

07.04.26 18h27

futebol

Contra o Grêmio, Remo não sofre gol pela primeira vez no Brasileirão 2026

Time azulino tem uma das defesas mais vazadas no campeonato, com 17 gols sofridos

07.04.26 11h58

futebol

Com a saída de Cantillo, Remo já dispensou sete jogadores desde o início do ano

Time azulino confirmou a saída do meia colombiano nesta terça-feira (7), e outros seis atletas também deixaram a equipe nesse semestre

07.04.26 10h59

futebol

Ingressos para o jogo entre Remo e Amazonas na Copa Norte estão disponíveis; veja valores

Leão Azul encara a Onça-Pintada na próxima quarta-feira (8), no Mangueirão; confronto pode ser decisivo para o clube azulino

07.04.26 9h24

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Copa Libertadores da América

Tolima x Universitario: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (07/04) pela Libertadores

Tolima e Universitario jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

07.04.26 22h00

São Paulo faz o possível em tormenta e bate o Boston River na estreia pela Sul-Americana

07.04.26 23h42

dificuldades

Mãe vende resplendores de gesso para comprar tênis para revelação do basquete paraense

Conheça a luta de Irislene, mãe do jovem Agenor, para que o garoto continue realizando o sonho de jogar basquete

08.02.23 22h51

ALTERNATIVO?

Edilson rebate críticas e avisa: ‘Só fala que a Copa Verde não serve pra nada quem perde’

Lateral destaca peso da competição, lembra protagonismo do Paysandu e projeta sequência entre jogos da Copa Verde e Série C

07.04.26 18h44

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda