Matheus Pereira marca e Cruzeiro vence o Barcelona de Guayaquil no retorno à Libertadores Estadão Conteúdo 07.04.26 23h22 De volta à Libertadores depois de sete anos, o Cruzeiro conquistou, nesta terça-feira, uma grande vitória atuando no Monumental de Guayaquil, no Equador. Após um primeiro tempo morno, voltou do intervalo mais incisivo e contou com gol de Matheus Pereira para vencer o Barcelona pelo placar de 1 a 0, na estreia do Grupo D. A vitória dá um alívio para o time mineiro, que após a goleada sofrida no fim de semana para o São Paulo no Brasileiro, iniciou bem no que é considerado o 'grupo da morte' da edição, somando os três primeiros pontos. O gol de Matheus Pereira saiu no começo da segunda etapa. Aproveitando a defesa espaçada do Barcelona, Fagner teve tempo de sobra para fazer um cruzamento na medida para o camisa 10 cabecear com estilo. A última participação mineira na Libertadores aconteceu em 2019, quando caiu para o River Plate-ARG, nas oitavas de final. O Cruzeiro teve participações recentes na Copa Sul-Americana, quando foi vice-campeão em 2024 e na temporada passada quando foi eliminado ainda na fase de grupos. O Cruzeiro encontrou dificuldades para se encontrar dentro de campo. Preso na marcação adversária, era presa fácil quando subia ao ataque, ainda mais com Matheus Pereira apagado, sem conseguir colocar seus companheiros em condições. Quando teve um espaço, Christian parou no goleiro equatoriano. Do outro lado, o Barcelona também não estava inspirado. Apesar de ter uma leve superioridade na posse de bola, era tímido nas construções ofensivas e pouco incomodava o goleiro Matheus Cunha, que só trabalhou em chute de Cano, mas o lance já estava parado por impedimento. Na volta do intervalo, no seu primeiro ataque, Matheus Pereira enfim apareceu. Aproveitando a marcação espaçada, Fagner teve espaço, cruzou na medida para o meia cabecear com estilo para abrir o placar, aos sete. O Barcelona tentou reagir de imediato, assustando com chute de Cano, na rede do lado de fora. Aos poucos, o Cruzeiro foi segurando a intensidade adversária, cadenciando a posse da bola. Mesmo trocando passes, por pouco não ampliou com Kaio Jorge, que só não marcou por ser atrapalhado pelo marcador. No fim, com uma postura defensiva bem forte, segurou a pressão equatoriana e ainda viu Chico da Costa perder um gol inacreditável nos acréscimos. O Cruzeiro volta a campo no domingo, às 18h30, quando recebe o Red Bull Bragantino no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro. FICHA TÉCNICA BARCELONA-EQU 0 X 1 CRUZEIRO BARCELONA - Contreras; Carabali, Álex Rangel, Luca Sosa (Villalba), Báez e Vallecilla (Mina); Lugo, Céliz (Intriago) e Cano; Quiñonez (Tomás Martínez) e Benedetto. Técnico: César Farias. CRUZEIRO - Matheus Cunha; Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus (Villalba) e Kaiki Bruno; Lucas Silva, Gerson (Matheus Henrique) e Matheus Pereira; Arroyo (Wanderson), Kaio Jorge (Chico da Costa) e Christian. Técnico: Artur Jorge. GOLS - Matheus Pereira, aos sete minutos do segundo tempo. ÁRBITRO - Juan Benítez (PAR). CARTÕES AMARELOS - Céliz, Kaiki Bruno e Matheus Henrique. RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis. LOCAL - Estádio Monumental de Guayaquil, em Guayaquil (EQU). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa Libertadores Barcelona Cruzeiro COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. 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