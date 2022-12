Marrocos x Portugal: onde assistir ao vivo e o horário do jogo hoje (10/12) pela Copa do Mundo 2022

Marrocos e Portugal disputam neste sábado (10/12) partida válida pelas Quartas de Final da Copa do Mundo 2022. Nesta etapa, o jogo é eliminatório. Em caso de empate no tempo regulamentar (90 minutos + acréscimos), será realizada prorrogação com dois tempos de 15 minutos (mais acréscimos) cada. Se ainda assim não houver um ganhador, a disputa para saber quem avança na competição será por pênaltis.

O jogo começa às 12h (horário de Brasília), no Estádio Al Thumama, em Doha, no Catar. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Marrocos x Portugal?

A partida Marrocos x Portugal pode ser assistida ao vivo pela TV Globo, canal aberto; pela TV fechada SporTV e SporTV 2; e pelos streamings da FIFA+ e GloboPlay.

Como Marrocos x Portugal chegam para o jogo?

Na fase de grupos, Portugal terminou na liderança do Grupo H, somando 6 pontos em duas vitórias e uma derrota. Pelas Oitavas, goleou a Suíça por 6 a 1. Já Marrocos, considerada a grande 'zebra' na fase de grupos, somou 7 pontos e finalizou a primeira parte do Mundial na liderança do Grupo F. Em seguida, venceu a Espanha por pênaltis nas Oitavas de Final.

FICHA TÉCNICA

Marrocos x Portugal

Copa do Mundo 2022

Local: Estádio Al Thumama, em Doha, no Catar

Data/Horário: 10 de dezembro de 2022, 12h

Árbitro: Facundo Torres (Argentina)

Auxiliares: Ezequiel Brailovsky e Gabriel Chade (Ambos da Argentina)

Quarto árbitro: Ivan Barton (Honduras)

VAR: Mauro Vigliano (Argentina)

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Marrocos: Bono; Hakimi, Aguerd (Jawad El Yamiq), Saiss e Mazraoui; Amrabat, Amallah e Ounahi; Ziyech, En-Nesyri e Boufal. TÉCNICO: Walid Regragu

Portugal: Diogo Costa; Dalot, Pepe, Rúben Dias e Raphael Guerreiro; Otávio, Rúben Neves (William Carvalho) e Bernardo Silva; Bruno Fernandes, Gonçalo Ramos e João Félix. TÉCNICO: Fernando Santos

(Karoline Caldeira, estagiária sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)