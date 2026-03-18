Marrocos acata veredicto da Confederação Africana sobre a Copa das Nações: 'Saudamos a decisão' A Confederação Africana de Futebol (CAF) retirou o título de Senegal e declarou o Marrocos como o campeão da Copa Africana das Nações Estadão Conteúdo 18.03.26 16h13 A Federação Real Marroquina de Futebol (FRMF) se manifestou de forma oficial nesta quarta-feira após a Confederação Africana de Futebol (CAF) retirar o título de Senegal e declarar o Marrocos como o campeão da Copa Africana das Nações. Por meio de nota, a entidade que comanda o futebol no País declarou "saudar uma decisão que promove o respeito às regras e a estabilidade necessárias para o bom funcionamento das competições internacionais". No informe, a FRMF se posicionou ao afirmar que "respeitou as regras que regem a resolução de disputas relacionadas às competições, em conformidade com a lei". O texto diz ainda que após a final, a federação procurou colaborar e "apresentou suas conclusões, participou das audiências para as quais foi convidada e trabalhou para garantir que seus direitos e as regras que garantem o bom funcionamento das competições fossem respeitados". A polêmica, no entanto, está longe de terminar. Inconformada com o parecer da Confederação Africana de Futebol, a seleção do Senegal anunciou nesta quarta-feira que exibirá para sua torcida o troféu da última Copa Africana das Nações. A decisão, num claro ato de protesto dos senegaleses, acontecerá durante o amistoso contra o Peru, marcado para dia 28 de março, no Stade de France, em Paris. FINAL CAÓTICA MARCA DECISÃO DA COPA AFRICANA DE NAÇÕES A decisão de 18 de janeiro, que envolveu as duas seleções, descambou para a polêmica quando os jogadores do Senegal abandonaram o campo nos acréscimos, após terem um gol anulado e o Marrocos ter um pênalti que poderia ter decidido a partida. Houve confrontos entre jogadores rivais, enquanto torcedores do Senegal tentavam invadir o campo. O técnico do Senegal, Pape Thiaw, retirou a maioria de seus atletas de campo, mas eles retornaram após cerca de 10 minutos e a partida recomeçou. Na sequência, o marroquino Brahim Díaz, que sofreu a penalidade, fez a cobrança de cavadinha e o chute foi defendido por Édouard Mendy. Logo depois, o juiz apitou o fim da partida. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa Africana das Nações Marrocos COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Olha o pix! Paysandu garante mais de R$ 4 milhões na Copa do Brasil após classificação Time bicolor avançou para a quinta fase do torneio nacional e somou mais uma cota milionária 18.03.26 11h38 FUTEBOL Remo paga em torno de R$4 milhões e contrata atacante que estava em clube da Série B Jogador Gabriel Taliari, de 28 anos, que estava no Juventude-RS, teve parte de seus direitos econômicos adquiridos pelo Remo 18.03.26 10h48 COPA DO BRAIL Júnior Rocha destaca postura do Paysandu após virada: 'Nossa equipe é a cara do nosso torcedor' Papão superou a Portuguesa-SP com gol no acréscimos e garantiu a vaga na quinta fase da Copa do Brasil 18.03.26 10h05 susto Avião do Botafogo apresenta problema antes da decolagem e clube adia viagem para São Paulo Equipe alvinegra vai enfrentar o Palmeiras nesta quarta-feira (18), no Allianz Parque, em São Paulo. 18.03.26 9h16 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Em virada heroica, Paysandu vence a Portuguesa e avança na Copa do Brasil; veja detalhes Os bicolores chegaram a perder por 2 a 0, mas dominaram o segundo tempo e saíram de campo com um a mais 17.03.26 23h35 FUTEBOL Remo paga em torno de R$4 milhões e contrata atacante que estava em clube da Série B Jogador Gabriel Taliari, de 28 anos, que estava no Juventude-RS, teve parte de seus direitos econômicos adquiridos pelo Remo 18.03.26 10h48 FUTEBOL Após vitória pela Copa do Brasil, Paysandu provoca: 'Portuguesa é pizza' Papão sai de 2 a 0, vence por 3 a 2 fora de casa e garante vaga na quinta fase da competição 18.03.26 0h19 SÉRIE A Remo confirma a contratação do atacante Gabriel Poveda O Leão Azul segue contratando para melhorar o time em busca da primeira vitória na competição 17.03.26 22h11