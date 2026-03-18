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Marrocos acata veredicto da Confederação Africana sobre a Copa das Nações: 'Saudamos a decisão'

A Confederação Africana de Futebol (CAF) retirou o título de Senegal e declarou o Marrocos como o campeão da Copa Africana das Nações

Estadão Conteúdo

A Federação Real Marroquina de Futebol (FRMF) se manifestou de forma oficial nesta quarta-feira após a Confederação Africana de Futebol (CAF) retirar o título de Senegal e declarar o Marrocos como o campeão da Copa Africana das Nações.

Por meio de nota, a entidade que comanda o futebol no País declarou "saudar uma decisão que promove o respeito às regras e a estabilidade necessárias para o bom funcionamento das competições internacionais".

No informe, a FRMF se posicionou ao afirmar que "respeitou as regras que regem a resolução de disputas relacionadas às competições, em conformidade com a lei". O texto diz ainda que após a final, a federação procurou colaborar e "apresentou suas conclusões, participou das audiências para as quais foi convidada e trabalhou para garantir que seus direitos e as regras que garantem o bom funcionamento das competições fossem respeitados".

A polêmica, no entanto, está longe de terminar. Inconformada com o parecer da Confederação Africana de Futebol, a seleção do Senegal anunciou nesta quarta-feira que exibirá para sua torcida o troféu da última Copa Africana das Nações.

A decisão, num claro ato de protesto dos senegaleses, acontecerá durante o amistoso contra o Peru, marcado para dia 28 de março, no Stade de France, em Paris.

FINAL CAÓTICA MARCA DECISÃO DA COPA AFRICANA DE NAÇÕES

A decisão de 18 de janeiro, que envolveu as duas seleções, descambou para a polêmica quando os jogadores do Senegal abandonaram o campo nos acréscimos, após terem um gol anulado e o Marrocos ter um pênalti que poderia ter decidido a partida.

Houve confrontos entre jogadores rivais, enquanto torcedores do Senegal tentavam invadir o campo. O técnico do Senegal, Pape Thiaw, retirou a maioria de seus atletas de campo, mas eles retornaram após cerca de 10 minutos e a partida recomeçou.

Na sequência, o marroquino Brahim Díaz, que sofreu a penalidade, fez a cobrança de cavadinha e o chute foi defendido por Édouard Mendy. Logo depois, o juiz apitou o fim da partida.

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