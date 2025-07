Marquinhos elogia eficiência e preparo físico do Chelsea, mas se diz orgulhoso do PSG

O zagueiro Marquinhos reconheceu a "efetividade" do Chelsea na final do Mundial de Clubes e elogiou o preparo físico do primeiro campeão da competição sob novo formato. O time inglês surpreendeu o favorito Paris Saint-Germain por 3 a 0, em New Jersey, nos Estados Unidos, neste domingo.

"O Chelsea foi mais efetivo. Souberam trabalhar espaços e as nossas falhas. Efetividade é tudo numa final", comentou o experiente defensor da seleção brasileira. Ele reconheceu a inesperada superioridade física do Chelsea diante de um time reconhecido pelo elevado preparo físico, exibido ao longo da última temporada europeia. "Fisicamente, eles foram melhores do que a gente e conseguiram o resultado."

Apesar da dura derrota na final, Marquinhos fez questão de exaltar a trajetória do PSG nos últimos meses. O time de Paris venceu quase tudo que disputou, a exceção justamente do Mundial de Clubes: a Supercopa da França, o Campeonato Francês, a Copa da França e a inédita conquista da Champions League.

"Nem só quando você vence que você faz um bom trabalho. Eu estou muito orgulhoso do meu time. O que fizemos nesta temporada é algo que nunca tínhamos feito antes. Eu, em 13 anos de clube, nunca tinha vivido emoções deste jeito. Nunca tinha disputado títulos desta maneira", destacou. "Claro que queríamos o título de hoje, mas isso não apaga nada do belo trabalho que fizemos nesta temporada."