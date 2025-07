Por que Palmer comemora gols 'com frio'? Entenda a origem da famosa celebração vista no Mundial

Nos últimos meses, uma comemoração específica se destacou nos gramados europeus e viralizou entre torcedores: Cole Palmer, atacante do Chelsea, costuma celebrar seus gols como se estivesse com frio, cruzando os braços na frente do corpo e simulando um tremor. O gesto ficou tão conhecido que ganhou apelidos como “Cold Palmer” ou “celebração do gelo”. O jogador deixou sua marca neste domingo (13), na final do Mundial de Clubes, contra o PSG.

Mas afinal, qual é o significado dessa comemoração? A origem é mais amistosa e curiosa do que muitos imaginam.

Uma homenagem entre amigos

A inspiração para o gesto veio do ex-companheiro de Palmer no Manchester City, Morgan Rogers. Em 23 de dezembro de 2023, Rogers marcou o gol da vitória do Middlesbrough contra o West Bromwich Albion e comemorou pela primeira vez com os braços cruzados, simulando frio.

VEJA MAIS

Palmer, que à época já estava no Chelsea, prometeu ao amigo que repetiria a comemoração caso também marcasse um gol. Pouco tempo depois, cumpriu a promessa em uma partida contra o Luton. “Meu garoto Morgz [Rogers] fez um pelo Middlesbrough, então eu disse a ele que também faria se marcasse”, contou o atacante.

Desde então, o gesto se popularizou entre os fãs do Chelsea e ganhou identidade própria com Palmer, que inclusive decidiu registrar a celebração como marca para proteger seu uso comercial.

“Cold Palmer”: de piada a marca registrada

O apelido “Cold Palmer” surgiu como um trocadilho com a palavra cold (“frio”, em inglês) e seu sobrenome. O gesto virou uma assinatura visual tão forte que o jogador resolveu formalizá-lo como marca.

Mesmo em tom de brincadeira, Morgan Rogers reconheceu que a comemoração ficou mesmo associada ao amigo. Em entrevista à TNT Sports, após uma partida do Aston Villa (clube atual de Rogers) contra o Bayern de Munique, ele brincou: “Sim, ele definitivamente me copiou! É a minha celebração. Verifique a linha do tempo, eu fiz isso primeiro.”

No entanto, depois admitiu: “Vou deixá-lo ficar com ela. Ele marcou 40 gols ou algo estúpido. Não posso realmente argumentar contra isso, posso?”

Mais do que estilo: personalidade em campo

Além da homenagem, a celebração também reflete a personalidade confiante de Palmer. Com apenas 23 anos, ele rapidamente se tornou um dos principais nomes do Chelsea, sendo decisivo em várias partidas e demonstrando segurança dentro e fora de campo.

A “celebração do gelo” virou símbolo dessa postura: fria, calculista e precisa — características que o atacante tem mostrado a cada jogo.