Palmer comanda goleada, Chelsea vence o PSG e conquista a inédita Copa do Mundo de Clubes

O Chelsea é o campeão da primeira edição da nova Copa do Mundo de Clubes da Fifa. Na tarde deste domingo (13), a equipe inglesa venceu o Paris Saint-Germain por 3 a 0, no Metlife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, e conquistou o bicampeonato mundial.

Cole Palmer e João Pedro garantem título ainda no primeiro tempo

Superior desde o início da partida, o Chelsea abriu o placar aos 22 minutos, com Cole Palmer, após cruzamento de Gusto pela esquerda. O camisa 10 bateu rasteiro, no canto do goleiro Donnarumma.

O segundo gol veio aos 30, também com Palmer, que invadiu a área e finalizou sem chances para o goleiro italiano. O brasileiro João Pedro fechou o placar da etapa inicial aos 45 minutos, após bela troca de passes e assistência de Palmer. Foi o terceiro gol dele em três partidas com a camisa dos Blues.

VEJA MAIS

João Pedro: três gols em três jogos pelo Chelsea. (Foto: FRANK FRANKLIN II/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO)

PSG tenta reagir, mas para em Robert Sánchez

No segundo tempo, o PSG criou boas oportunidades, principalmente com Dembelé, que obrigou grande defesa do goleiro Robert Sánchez. Aos 35 minutos, Donnarumma evitou o quarto gol do Chelsea ao defender finalização de Delap, que entrou livre na área.

Nos minutos finais, o português João Neves foi expulso após puxar o cabelo de Cucurella. O árbitro de vídeo recomendou a revisão, e o cartão vermelho foi aplicado.

Segundo título mundial do Chelsea

Com o apito final, o Chelsea confirmou o título da primeira edição da nova Copa do Mundo de Clubes da Fifa. O clube já havia sido campeão mundial em 2021, ao vencer o Palmeiras por 2 a 1 na final disputada em Abu Dhabi.