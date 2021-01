Marcelo Gallardo cita imposição e fator emocional como armas para vencer o Palmeiras

O argentino Marcelo Gallardo concedeu, nesta segunda-feira (11), uma entrevista coletiva, na qual comentou sobre os confrontos da semifinal da Libertadores, contra o Palmeiras. O Verdão venceu a primeira partida por 3 a 0 e o técnico do River Plate deixou evidente que não concorda com a ideia de que isso seria uma catástrofe para os Millionarios.

– Temos que tentar ser racionais. Creio que é algo ruim quando pensamos que só um mal pode gerar uma ‘grande crise, uma catástrofe, terremotos’ e coisas assim. Na verdade, isso é mentira. Nada disso passa por aqui. Trato de ser racional em relação a todos esses anos que venho trabalhando com a minha equipe. Nós estamos sobre um solo sólido, eu não posso permitir que entre aqui isso de ‘crise, catástrofe’, todos esses absurdos que querem atribuir a um resultado no futebol - ponderou o 'Muñeco'.

O River precisa superar o Palmeiras por três ou mais gols para avançar à final (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Além disso, o treinador destacou a importância do fator psicológico para a equipe, descrevendo-o como fundamental para o time tentar buscar o resultado.

– O emocional é muito importante. No futebol, o emocional vai mudando durante a partida, para bem e para o mal. Isso pode ser gerado por uma boa ação, que te impulsiona, e pode ser gerado pelo sentimento de dúvidas, de que as coisas não acontecem. Isso aconteceu no jogo contra o Palmeiras. A primeira meia hora foi boa, o time jogava, tocava a bola, invertia o jogo, gerava situações de gol. De repente, o emocional passou a ser negativo. O poder que a gente tinha acabou e, quando tentamos recuperar, eles te dão mais uma pancada. Pro jogo de amanhã, temos que estar preparados para administrar as emoções boas e más, entender que se algo ruim acontece, não podemos perder nossa essência, entrar na loucura ou na confusão. Vamos jogar futebol amanhã, tentar nos impor, precisamos buscar o primeiro gol. Esse é o primeiro desafio. Iremos preparados para isso - concluiu.

>> Confira o chaveamento atualizado da Libertadores e faça sua simulação>> Saiba qual era a distância no Brasileirão do primeiro para o segundo colocado desde 2006. Confira!O Palmeiras de Abel Ferreira enfrentou o River Plate de Marcello Gallardo na última terça-feira (05), num embate terminou em 3 a 0 para o Alviverde, assim como ocorreu em 1999, quando os clubes se enfrentaram nessa fase da competição e, na ocasião, o Verdão chegou à final. O próximo embate será nesta terça-feira (12), às 21h30 (horário de Brasília).