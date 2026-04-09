Marcelo elege o melhor entre Messi e Cristiano Ronaldo: 'Estou procurando ele até hoje' Companheiro de Cristiano Ronaldo por anos no clube espanhol e adversário frequente de Messi em clássicos contra o Barcelona, Marcelo acumulou experiências diretas com os dois craques Estadão Conteúdo 09.04.26 16h17 Ex-jogador Marcelo (Instagram @marcelotwelve) Ídolo do Real Madrid, Marcelo opinou sobre um dos debates mais recorrentes do futebol: quem é melhor entre Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. Em entrevista recente, o ex-lateral brasileiro destacou a dificuldade de enfrentar o argentino e não hesitou ao apontar sua escolha. Companheiro de Cristiano Ronaldo por anos no clube espanhol e adversário frequente de Messi em clássicos contra o Barcelona, Marcelo acumulou experiências diretas com os dois craques. Em entrevista à Romário TV, ao relembrar os confrontos, ele ressaltou o nível técnico e a inteligência de jogo do camisa 10 argentino. "Cara, o Messi é muito sinistro. Tipo assim, tô procurando ele até hoje. Cara, ele é muito sinistro, é muito brabo. Porque ele entende muito bem todas as posições do campo, quando o cara tá com a bola vindo, ele já sabe onde tem que entrar, onde tem que fazer sair e tal. Eu acho ele muito sinistro", avaliou. Na sequência, o brasileiro valorizou a importância de viver na mesma época que os dois craques geracionais. "Os moleques hoje em dia, os jovens, quem tá jogando nessa época dos dois, eu sou grato a isso, pô, eu pude viver na época dos dois, sabe? Como outros já viveram na tua época (do Romário), na época do Ronaldo, do Maradona, do Pelé. A gente tem que agradecer que conseguiu viver nessas épocas. Eu acho importante falar isso porque muita gente fala 'ah, mas o Cristiano não sei o que, mas o Messi não sei o que', não, mas a gente viu, a gente estava vendo (eles)", destacou o ex-jogador. Ao longo da carreira, Marcelo construiu uma parceria vitoriosa com Cristiano Ronaldo no Real Madrid, conquistando títulos importantes, incluindo a Champions League. Já contra Messi, protagonizou inúmeros duelos intensos em El Clasicos e também contra a Argentina, sempre enfrentando dificuldades diante do talento do hermano. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Marcelo Cristiano Ronaldo Messi melhor COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Com dupla Re-Pa e Águia na disputa, CBF divulga detalhes da última rodada da 1ª fase da Copa Norte Todos os jogos serão realizados no mesmo dia e horário 09.04.26 14h39 FUTEBOL Vasco em Belém: veja horário da chegada do time carioca e onde ficará hospedado Equipe comandada pelo técnico Renato Gaúcho priorizou o jogo contra o Remo e vem com time completo 08.04.26 20h24 Futebol Adversário do Paysandu, Nacional possui no elenco jogadores ex-Leão e do Papão; veja a lista Nacional-AM recebe o Papão e possui um elenco recheado de atletas que jogaram no futebol paraense 08.04.26 15h56 futebol Remo investe em tecnologia e adquire equipamento Kineo para potencializar desempenho dos atletas Clube também adquiriu sistema de GPS para monitorar desempenho em tempo real 08.04.26 13h57 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Vasco em Belém: veja horário da chegada do time carioca e onde ficará hospedado Equipe comandada pelo técnico Renato Gaúcho priorizou o jogo contra o Remo e vem com time completo 08.04.26 20h24 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (09/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo Liga Europa, Liga Conferência, Libertadores, Copa Sudamericana, Campeonato Saudita, Copa Centro-Oeste, Copa Norte e Copa Nordeste movimentam o futebol nesta quinta-feira 09.04.26 7h00 PAPÃP B Papão poupa titulares e vai com time alternativo contra o Nacional em Manaus De olho na Série C, Paysandu repete estratégia mesmo após revés em Rondônia, enquanto rival usa força máxima para defender liderança na Arena da Amazônia 09.04.26 8h00 DIAGNÓSTICO O que é neoplasia cervical? Entenda doença que afastou Luis Roberto da Copa do Mundo Narrador foi afastado da Copa do Mundo de 2026 após diagnóstico e iniciou tratamento de saúde 08.04.26 23h40