Manchester United bate o Newcastle e volta a vencer depois de duas rodadas no Campeonato Inglês

Depois de duas rodadas sem vencer, o Manchester United voltou a triunfar no Campeonato Inglês. Neste domingo, os Diabos Vermelhos receberam o Newcastle no Old Trafford e venceram por 3 a 1. Os gols foram marcados por Rashford, Daniel James e Bruno Fernandes. Saint-Maximin fez para os Magpies.

ELE DECIDEO Manchester United se viu pressionado no início da partida, mas conseguiu abrir o placar com o atacante Marcus Rashford. O camisa 10 recebeu passe de Maguire na esquerda, encarou a marcação e bateu no canto de Darlow, sem chances para o goleiro.

INDEFENSÁVELO goleiro De Gea estava sendo bastante exigido na partida e já tinha evitado gols de Joelinton e Saint-Maximin antes dos 35 minutos. O próprio Saint-Maximin, porém, acertou belo chute para empatar depois de bola sobrada dentro da área do Manchester United.

MASSACRENo segundo tempo, o Manchester United mandou na partida e marcou duas vezes. Daniel James recebeu passe de Bruno Fernandes aos 11 minutos, e bateu na saída do goleiro. De pênalti, o português Bruno Fernandes fechou a conta no Teatro dos Sonhos.

SEQUÊNCIANa próxima rodada da Premier League, o Manchester United visita o Chelsea, no domingo. Antes, porém, os Red Devils encaram a Real Sociedad pela Liga Europa. O Newcastle volta a campo no sábado, e vai enfrentar o Wolverhampton.​