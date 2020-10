Manchester City vence o Porto de virada na estreia da Champions

Em busca do sonho de conquistar a Liga dos Campeões pela primeira vez, o Manchester City estreou com o pé direito na competição nesta quarta-feira. Jogando em casa, o clube inglês bateu o Porto por 3 a 1 e somou os primeiros três pontos. Os gols foram de Agüero, Gündogan e Ferrán Torres. Luis Díaz fez para os portugueses.

SUSTO NO INÍCIOQuem imaginou o Manchester City com as melhores chances nos minutos iniciais se enganou. Aos 13 minutos, o zagueiro Rúben Dias errou na saída de bola e Luis Díaz, do Porto, aproveitou. O camisa 7 avançou pela esquerda, fez fila e bateu forte e cruzado, sem chances para o goleiro Ederson.

ELE VOLTOUApós mais de sete meses, o argentino Sergio ‘Kun’ Agüero voltou a balançar as redes. Bernardo Silva fez jogada pela esquerda, finalizou na trave e no rebote Sterling foi derrubado pelo zagueiro Pepe. Na cobrança, o camisa 10 e maior artilheiro da história do Manchester City bateu forte e deixou tudo igual.

VIRADA COM ESTILOO Manchester City tomou a frente do placar aos 20 minutos do segundo tempo. Em cobrança de falta na entrada da área, alemão Ilkay Gündogan bateu com extrema categoria e não deu chances para o goleiro argentino Marchesín, que tentou chegar na bola, mas não alcançou.

DEDO DO TREINADORLogo após o gol da virada, Pep Guardiola fez duas mudanças na equipe. Tirou justamente Agüero e Gündogan, autores dos gols, para as entradas de Ferrán Torres e Foden. E não demorou muito para que as trocas surtissem efeito. Cinco minutos depois, Torres recebeu bola na esquerda, tabelou com Foden, driblou a marcação dentro da área e bateu bonito para fazer o terceiro.

OUTROS RESULTADOS DO DIARed Bull Salzburg 2 x 2 Lokomotiv MoscouReal Madrid 2 x 3 Shakhtar DonetskAjax 0 x 1 LiverpoolMidtjylland 0 x 4 AtalantaOlympiacos 1 x 0 Olympique de MarselhaBayern de Munique 4 x 0 Atlético de MadridInter de Milão 2 x 2 Borussia Mönchengladbach