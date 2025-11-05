Manchester City despacha Dortmund e mantém 'caça' aos líderes na Champions League

O Manchester City derrotou o Borussia Dortmund, nesta quarta-feira, no Etihad Stadium, por 4 a 1, e manteve a 'caça' aos líderes na Champions League, após quatro rodadas disputadas. O time do técnico Pep Guardiola soma dez pontos e fica atrás apenas de Arsenal, Bayern de Munique e Internazionale, todos com 12.

O Dortmund começou com a intenção de surpreender o City. Com toques rápidos e deslocamentos constantes, o time alemão equilibrou a partida até os 15 minutos, apesar de não incomodar o goleiro Donnarumma.

A partir dos 20 minutos, o domínio foi inglês, com destaque para o artilheiro Haaland, um perigo constante na área de seu ex-time. Com jogadas pelas laterais do campo e chegada rápida e volumosa,o City não demorou para abrir vantagem no placar.

Aos 22 minutos, Foden recebeu fora da área e, desmarcado, teve tempo para ajeitar a bola e bater colocado: 1 a 0. Mais sete minutos e foi a vez de Haaland deixar a sua marca.

O jogo passou a se resumir no ataque do City contra a defesa do Dortmund. Uma goleada inglesa na primeira parte não seria um exagero porque Doku, Reijnders e Haaland criaram oportunidades para aumentar o placar.

O segundo tempo começou com o mesmo panorama. E Foden mostrou estar com a mira em dia, ao acertar mais um belo chute da entrada da área para faze 3 a 0.

Insaciável, o City não diminuiu o ritmo e continuou a distribuir dribles desconcertantes. Apesar da derrota iminente, o Dortmund não desistiu e contou com o esforço constante do atacante Guirassy, que forçou defesa incrível de Donnarumma.

Mas quem fez o primeiro gol alemão no jogo foi Waldemar Anton, aos 26 minutos, ao completar dentro da área jogada rápida iniciada pela direita, enlouquecendo os torcedores alemães presentes no Etihad Stadium.

A partir daí, o jogo mudou. O Dortmund acuou o City e teve com Ryerson e Adeyemi oportunidades de fazer o segundo gol. A disputa ficou eletrizante. Donnarumma precisou usar os pés duas vezes para parar o ataque alemão, enquanto o City ficou mais perigoso nos contra-ataques com a entrada de Rubén Dias, Cherki e Bernardo Silva, aos 34 minutos.

Os minutos finais foram de equilíbrio, com o City mais consistente no meio de campo, controlando o ímpeto do Dortmund, que não teve forças para buscar pelo menos o empate.

Mais ainda houve tempo para o quarto gol do City, com Cherki, que aproveitou uma roubada de bola para completar em jogada individual.