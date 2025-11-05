Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Manchester City despacha Dortmund e mantém 'caça' aos líderes na Champions League

Estadão Conteúdo

O Manchester City derrotou o Borussia Dortmund, nesta quarta-feira, no Etihad Stadium, por 4 a 1, e manteve a 'caça' aos líderes na Champions League, após quatro rodadas disputadas. O time do técnico Pep Guardiola soma dez pontos e fica atrás apenas de Arsenal, Bayern de Munique e Internazionale, todos com 12.

O Dortmund começou com a intenção de surpreender o City. Com toques rápidos e deslocamentos constantes, o time alemão equilibrou a partida até os 15 minutos, apesar de não incomodar o goleiro Donnarumma.

A partir dos 20 minutos, o domínio foi inglês, com destaque para o artilheiro Haaland, um perigo constante na área de seu ex-time. Com jogadas pelas laterais do campo e chegada rápida e volumosa,o City não demorou para abrir vantagem no placar.

Aos 22 minutos, Foden recebeu fora da área e, desmarcado, teve tempo para ajeitar a bola e bater colocado: 1 a 0. Mais sete minutos e foi a vez de Haaland deixar a sua marca.

O jogo passou a se resumir no ataque do City contra a defesa do Dortmund. Uma goleada inglesa na primeira parte não seria um exagero porque Doku, Reijnders e Haaland criaram oportunidades para aumentar o placar.

O segundo tempo começou com o mesmo panorama. E Foden mostrou estar com a mira em dia, ao acertar mais um belo chute da entrada da área para faze 3 a 0.

Insaciável, o City não diminuiu o ritmo e continuou a distribuir dribles desconcertantes. Apesar da derrota iminente, o Dortmund não desistiu e contou com o esforço constante do atacante Guirassy, que forçou defesa incrível de Donnarumma.

Mas quem fez o primeiro gol alemão no jogo foi Waldemar Anton, aos 26 minutos, ao completar dentro da área jogada rápida iniciada pela direita, enlouquecendo os torcedores alemães presentes no Etihad Stadium.

A partir daí, o jogo mudou. O Dortmund acuou o City e teve com Ryerson e Adeyemi oportunidades de fazer o segundo gol. A disputa ficou eletrizante. Donnarumma precisou usar os pés duas vezes para parar o ataque alemão, enquanto o City ficou mais perigoso nos contra-ataques com a entrada de Rubén Dias, Cherki e Bernardo Silva, aos 34 minutos.

Os minutos finais foram de equilíbrio, com o City mais consistente no meio de campo, controlando o ímpeto do Dortmund, que não teve forças para buscar pelo menos o empate.

Mais ainda houve tempo para o quarto gol do City, com Cherki, que aproveitou uma roubada de bola para completar em jogada individual.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Champions League

Manchester City

Borussia Dortmund
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

série b

Remo é o time mais disciplinado da Série B segundo ranking da ESPN

Com apenas dois cartões vermelhos e 82 amarelos, Leão lidera lista de fair play na reta final da competição

05.11.25 16h45

série b

Remo inicia maratona de dois jogos fora de casa e freta avião de Leila Pereira para o transporte

Por causa da COP-30, clube pede que torcida não vá ao aeroporto e investe em logística especial para confrontos decisivos contra Novorizontino e Avaí na Série B

05.11.25 15h52

FUTEBOL

Remo lidera ranking de renda no Brasileirão da Série B 2025; veja os números

Torcida do Remo fez a diferença nas arquibancadas e clube faturou mais de R$12 milhões só em arrecadação

05.11.25 13h41

APOIO TOTAL

Torcida do Remo prepara festa na saída da delegação para jogo decisivo da Série B

Torcedores irão se concentrar em um posto de combustível ao lado do Baenão

05.11.25 12h17

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (05/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Campeonato Brasileiro, Copa Argentina e Champions League movimentam o futebol nesta quarta-feira

05.11.25 7h00

FUTEBOL

Torcida do Paysandu pede para o time 'entregar' jogo ao Coritiba para prejudicar o Remo

A rivalidade entre Remo e Paysandu ganha mais um capítulo nesta reta final da Série B

05.11.25 9h40

APOIO TOTAL

Torcida do Remo prepara festa na saída da delegação para jogo decisivo da Série B

Torcedores irão se concentrar em um posto de combustível ao lado do Baenão

05.11.25 12h17

Futebol

Alberto Maia lidera nova comissão e promete 'blindar' futebol do Paysandu em 2026

Em entrevista ao Núcleo de Esportes de O Liberal, Maia detalhou as novas metas de organização e a dificuldade de jogar a Série C.

05.11.25 10h44

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda