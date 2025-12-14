Capa Jornal Amazônia
Manchester City derrota o Crystal Palace com 2 gols de Haaland e mantém caça ao líder Arsenal

O resultado impediu que o Arsenal, que havia derrotado o lanterna Wolverhampton no sábado, abrisse vantagem na ponta da tabela da Premier League

Estadão Conteúdo
fonte

Haaland, do Manchester City (Instagram @mancity)

Pouco criativo, o Manchester City não fez uma boa partida neste domingo, mas mostrou extrema eficiência em visita ao Crystal Palace, no estádio Selhurst Park, na região sul de Londres, e saiu com uma importante vitória por 3 a 0, com dois gols do artilheiro Haaland - um deles após pênalti sofrido pelo brasileiro Savinho - e outro de Phil Foden.

O resultado impediu que o Arsenal, que havia derrotado o lanterna Wolverhampton no sábado, abrisse vantagem na ponta da tabela da Premier League. Apenas dois pontos - 36 a 34 - separam o líder do time do técnico Pep Guardiola após 16 rodadas. O Palace, por sua vez, permanece com 26, sendo ultrapassado pelo Chelsea - ainda poderá perder o quinto posto para o Manchester United, que joga nesta segunda-feira.

Apesar do resultado positivo, a partida não foi fácil para o City. Embalado por uma sequência de duas vitórias, o Crystal Palace tomou a iniciativa e partiu para cima no primeiro tempo, acuando os visitantes no campo defensivo. Enquanto Henderson acompanhava a partida como espectador de sua meta - só foi acionado em uma cobrança de falta de Foden -, Donnarumma era castigado por uma série de finalizações do outro lado. Na melhor oportunidade do time comandado por Oliver Glasner, Pino carimbou o travessão.

O castigo pela falta de pontaria dos anfitriões, porém, veio na reta final da primeira etapa. Em uma rara investida do Manchester City ao ataque, aos 40 minutos, Matheus Nunes cruzou da direita e Haaland cabeceou sozinho para balançar a rede e anotar seu 16º gol na Premier League.

Mais tranquilo com a vantagem parcial, o Manchester City voltou um pouco melhor do intervalo, mas ainda pecava na falta de criatividade. O segundo gol, aos 23 minutos, veio após uma falha da defesa do Palace. Matheus Nunes roubou a bola no campo de ataque e acionou Cherki, que avançou com a bola no meio da defesa e tocou para Foden finalizar no canto esquerdo de Henderson: 2 a 0.

Antes do apito final, aos 42 minutos, o brasileiro Savinho, que havia entrado três minutos antes, partiu sozinho em velocidade no contra-ataque e foi derrubado na área por Henderson. Haaland cobrou no canto direito e fechou o placar.

Também neste domingo, o Nottingham Forest dod titulares John, Murillo e Igor Jesus - Douglas Luiz entrou no fim - derrotou o Tottenham, de Richarlison, por 3 a 0 e deu mais um passo para se afastar da zona de rebaixamento. Já o ameaçado West Ham, de Lucas Paquetá, ficou duas vezes à frente no placar, mas cedeu a virada por 3 a 2 ao Aston Villa, que chegou a 33 pontos, na terceira posição.

Confira os resultados deste domingo na Premier League:

  • Crystal Palace 0 x 3 Manchester City
  • Nottingham Forest 3 x 0 Tottenham
  • Sunderland 1 x 0 Newcastle
  • West Ham 2 x 3 Aston Villa
Palavras-chave

futebol

Premier League

Manchester City

Crystal Palace
