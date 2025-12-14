Manchester City derrota o Crystal Palace com 2 gols de Haaland e mantém caça ao líder Arsenal O resultado impediu que o Arsenal, que havia derrotado o lanterna Wolverhampton no sábado, abrisse vantagem na ponta da tabela da Premier League Estadão Conteúdo 14.12.25 13h17 Haaland, do Manchester City (Instagram @mancity) Pouco criativo, o Manchester City não fez uma boa partida neste domingo, mas mostrou extrema eficiência em visita ao Crystal Palace, no estádio Selhurst Park, na região sul de Londres, e saiu com uma importante vitória por 3 a 0, com dois gols do artilheiro Haaland - um deles após pênalti sofrido pelo brasileiro Savinho - e outro de Phil Foden. O resultado impediu que o Arsenal, que havia derrotado o lanterna Wolverhampton no sábado, abrisse vantagem na ponta da tabela da Premier League. Apenas dois pontos - 36 a 34 - separam o líder do time do técnico Pep Guardiola após 16 rodadas. O Palace, por sua vez, permanece com 26, sendo ultrapassado pelo Chelsea - ainda poderá perder o quinto posto para o Manchester United, que joga nesta segunda-feira. Apesar do resultado positivo, a partida não foi fácil para o City. Embalado por uma sequência de duas vitórias, o Crystal Palace tomou a iniciativa e partiu para cima no primeiro tempo, acuando os visitantes no campo defensivo. Enquanto Henderson acompanhava a partida como espectador de sua meta - só foi acionado em uma cobrança de falta de Foden -, Donnarumma era castigado por uma série de finalizações do outro lado. Na melhor oportunidade do time comandado por Oliver Glasner, Pino carimbou o travessão. O castigo pela falta de pontaria dos anfitriões, porém, veio na reta final da primeira etapa. Em uma rara investida do Manchester City ao ataque, aos 40 minutos, Matheus Nunes cruzou da direita e Haaland cabeceou sozinho para balançar a rede e anotar seu 16º gol na Premier League. Mais tranquilo com a vantagem parcial, o Manchester City voltou um pouco melhor do intervalo, mas ainda pecava na falta de criatividade. O segundo gol, aos 23 minutos, veio após uma falha da defesa do Palace. Matheus Nunes roubou a bola no campo de ataque e acionou Cherki, que avançou com a bola no meio da defesa e tocou para Foden finalizar no canto esquerdo de Henderson: 2 a 0. Antes do apito final, aos 42 minutos, o brasileiro Savinho, que havia entrado três minutos antes, partiu sozinho em velocidade no contra-ataque e foi derrubado na área por Henderson. Haaland cobrou no canto direito e fechou o placar. Também neste domingo, o Nottingham Forest dod titulares John, Murillo e Igor Jesus - Douglas Luiz entrou no fim - derrotou o Tottenham, de Richarlison, por 3 a 0 e deu mais um passo para se afastar da zona de rebaixamento. Já o ameaçado West Ham, de Lucas Paquetá, ficou duas vezes à frente no placar, mas cedeu a virada por 3 a 2 ao Aston Villa, que chegou a 33 pontos, na terceira posição. Confira os resultados deste domingo na Premier League: Crystal Palace 0 x 3 Manchester City Nottingham Forest 3 x 0 Tottenham Sunderland 1 x 0 Newcastle West Ham 2 x 3 Aston Villa Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Premier League Manchester City Crystal Palace COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Série A: Remo terá maior desgaste logístico e vai percorrer mais de duas voltas ao mundo Grandes viagens impacta diretamente no rendimento dos jogadores, treinos e alimentação 14.12.25 7h30 Futebol Paysandu 2026: Júnior Rocha fala em método, organização e perfil ideal de reforços Treinador deu entrevista exclusiva Núcleo de Esportes de O Liberal. 14.12.25 7h00 Carlos Ferreira Quantas decisões cada atleta toma num jogo de futebol? 14.12.25 7h00 MANTO BICOLOR Paysandu lança nova camisa de 2026 em comemoração aos 10 anos da marca Lobo O manto bicolor possui as mesmas características da camisa lançada em 2016 13.12.25 18h56 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (15/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A italiana, Premier League, La Liga e Liga Portugal movimentam o futebol nesta segunda-feira 15.12.25 7h00 'Assumo minha responsabilidade e meu erro', admite Gabigol após pênalti perdido 14.12.25 23h42 Dorival reconhece dificuldades do Corinthians, valoriza plantel e pede 'respeito' à imprensa 14.12.25 23h32 FUTEBOL Quem era Márcio Belém? Conheça a história do ex-jogador do Remo que morreu em casa Márcio Belém jogou e foi campeão defendendo o seu time de coração, o Clube do Remo 13.12.25 18h30