Malawi X Zimbabué: onde assistir ao vivo e horário do jogo desta sexta-feira (14/01)

O duelo entre Malawi X Zimbabué vai acontecer nesta sexta-feira (15), pela 2ª rodada da Copa Africana das Nações 2022. Marcado para às 13hs (horário de Brasília), no Estádio Bafoussam Omnisport Stadium Kouekong, em Camarões, o confronto será marcado por um grande duelo entre as equipes que não estão em uma boa fase.

Onde assistir Malawi X Zimbabué?

A partida entre Malawi X Zimbabué poderá ser acompanhada pela internet ou pelo Youtube (CAF TV), a partir das 13hs (horário de Brasília).

Como Malawi X Zimbabué chegaram para o jogo?

A seleção nacional de Malawi atravessa um momento ruim ao acumular derrotas desde outubro do ano passado. Seu setor ofensivo está há mais de 270 minutos sem conseguir balançar as redes nenhuma vez sequer. Do outro lado, a seleção do Zimbábue, chega com leve favoritismo e espera apresentar um futebol melhor do que apresentou em sua estreia, quando perder, para tentar alcançar os primeiros pontos no campeonato.