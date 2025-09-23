WTR reúne 2 mil pessoas em Serra Pelada com corrida e ações sociais Etapa da World Trail Races no Pará teve provas esportivas, práticas sustentáveis e doações para famílias da região Caio Maia 23.09.25 11h17 WTR Serra Pelada reuniu mais de 2 mil pessoas (WTR Divulgação) A World Trail Races (WTR) Serra Pelada, realizada no último sábado (20), reuniu mais de 2 mil pessoas no município de Curionópolis, sudeste do Pará. A etapa marcou a estreia da competição na região amazônica e trouxe como destaque não apenas as provas esportivas, mas também ações sociais e ambientais que envolveram a comunidade local. Entre os atletas participantes estiveram a medalhista olímpica e vice-presidente do Comitê Olímpico do Brasil (COB), Yane Marques, que conquistou o quarto lugar geral nos 6 km, e a gestora do Prêmio Isabel Salgado, Maria Clara Salgado. Além das corridas de 6 km, 10 km e da caminhada de 4 km, a programação incluiu apresentações culturais, feira de produtores e oficinas de compostagem. Ações sociais e sustentabilidade em destaque O evento ofereceu inscrições gratuitas para moradores da região, além da contratação e capacitação de 20 produtores locais para trabalhar na organização. Também foram doados 150 materiais esportivos e 500 cestas básicas a famílias atendidas por projetos sociais de Serra Pelada. As práticas de sustentabilidade incluíram a instalação de composteiras, gestão de resíduos com certificação Lixo Zero e incentivo ao turismo comunitário. “Acreditamos no esporte como ferramenta de transformação social e sentimos o impacto positivo desde o começo desta jornada”, afirmou Gabriela Corrêa, head de marca da WTR. O evento teve parceria da Vale. Provas e programação cultural O cenário escolhido foi a Cava de Serra Pelada, conhecida por ter abrigado o maior garimpo de ouro a céu aberto do mundo. O percurso incluiu trechos de asfalto, trilhas, travessias de rio e até cachoeira. Após a corrida, os participantes contaram com massagens de recuperação, aula de zumba, apresentações de carimbó e show da banda local SumanaSounds. A etapa também promoveu a Kids Race, com a participação de 80 crianças em percursos de até 1,5 km, reforçando a inclusão de jovens no esporte. O que é o WTR? A WTR é uma Liga de esportes de montanha que une saúde, bem-estar, esporte, turismo, entretenimento e sustentabilidade. Com mais 10 anos de história e 40 edições realizadas, a organização procura criar conexões entre atletas e a natureza. Vencedores da WTR Serra Pelada Trail Run 10 km – Feminino 1ª Itamara Prado de Sousa 2ª Milka Lima Correia 3ª Thays Taboada Steinmetz Trail Run 10 km – Masculino 1º Jose Nilton Fernandes de Souza Neto 2º Raimundo Jose de Carvalho Barros 3º Emivaldo Rodrigues da Silva Trail Run 6 km – Feminino 1ª Josiethe da Silva Costa 2ª Lethycia Dourado Aguiar 3ª Marciane Pereira Alves Macedo Trail Run 6 km – Masculino 1º Elias Conceição Vieira 2º Wiliansmar Borges Silva 3º Hildegardy Galvão Bezerra Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Mais Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. 