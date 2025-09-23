WTR reúne 2 mil pessoas em Serra Pelada com corrida e ações sociais

A World Trail Races (WTR) Serra Pelada, realizada no último sábado (20), reuniu mais de 2 mil pessoas no município de Curionópolis, sudeste do Pará. A etapa marcou a estreia da competição na região amazônica e trouxe como destaque não apenas as provas esportivas, mas também ações sociais e ambientais que envolveram a comunidade local.

Entre os atletas participantes estiveram a medalhista olímpica e vice-presidente do Comitê Olímpico do Brasil (COB), Yane Marques, que conquistou o quarto lugar geral nos 6 km, e a gestora do Prêmio Isabel Salgado, Maria Clara Salgado. Além das corridas de 6 km, 10 km e da caminhada de 4 km, a programação incluiu apresentações culturais, feira de produtores e oficinas de compostagem.

Ações sociais e sustentabilidade em destaque

O evento ofereceu inscrições gratuitas para moradores da região, além da contratação e capacitação de 20 produtores locais para trabalhar na organização. Também foram doados 150 materiais esportivos e 500 cestas básicas a famílias atendidas por projetos sociais de Serra Pelada.

As práticas de sustentabilidade incluíram a instalação de composteiras, gestão de resíduos com certificação Lixo Zero e incentivo ao turismo comunitário. “Acreditamos no esporte como ferramenta de transformação social e sentimos o impacto positivo desde o começo desta jornada”, afirmou Gabriela Corrêa, head de marca da WTR. O evento teve parceria da Vale.

Provas e programação cultural

O cenário escolhido foi a Cava de Serra Pelada, conhecida por ter abrigado o maior garimpo de ouro a céu aberto do mundo. O percurso incluiu trechos de asfalto, trilhas, travessias de rio e até cachoeira. Após a corrida, os participantes contaram com massagens de recuperação, aula de zumba, apresentações de carimbó e show da banda local SumanaSounds.

A etapa também promoveu a Kids Race, com a participação de 80 crianças em percursos de até 1,5 km, reforçando a inclusão de jovens no esporte.

O que é o WTR?

A WTR é uma Liga de esportes de montanha que une saúde, bem-estar, esporte, turismo, entretenimento e sustentabilidade. Com mais 10 anos de história e 40 edições realizadas, a organização procura criar conexões entre atletas e a natureza.

Vencedores da WTR Serra Pelada

Trail Run 10 km – Feminino

1ª Itamara Prado de Sousa

2ª Milka Lima Correia

3ª Thays Taboada Steinmetz

Trail Run 10 km – Masculino

1º Jose Nilton Fernandes de Souza Neto

2º Raimundo Jose de Carvalho Barros

3º Emivaldo Rodrigues da Silva

Trail Run 6 km – Feminino

1ª Josiethe da Silva Costa

2ª Lethycia Dourado Aguiar

3ª Marciane Pereira Alves Macedo

Trail Run 6 km – Masculino

1º Elias Conceição Vieira

2º Wiliansmar Borges Silva

3º Hildegardy Galvão Bezerra