Vídeo: Americano 'apaga' adversário com queda e vencer em apenas 22s no UFC Vegas

22 segundos. Foi o tempo que Jordan Leavitt precisou para vencer sua luta no card principal do UFC Vegas 16, realizado no último sábado (5), em Las Vegas, nos Estados Unidos. Diante do experiente Matt Wiman, o jovem americano, de apenas 25 anos, teve uma estreia considerada "perfeita" na organização e conseguiu a vitória de forma impressionante, ao aplicar uma queda que deixou seu oponente desacordado após o atrito com o solo, levando à interrupção imediata do árbitro central. Com o resultado positivo, Leavitt manteve sua invencibilidade no MMA profissional, agora com oito vitórias, e de quebra, faturou quase R$ 260 mil reais ao levar o bônus de "Performance da Noite" no card.

Veja como foi: