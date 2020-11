Velocista paraense conquista medalha no Brasileiro de Atletismo Sub-18

Atleta foi terceiro colocado na prova dos 800m

O corredor paraense Elias Oliveira dos Santos é terceiro melhor do Brasil nos 800m. A conquista do atleta veio no Campeonato Brasileiro Caixa de Atletismo Sub-18 realizado em Bragança Paulista -SP, no final de semana.

Elias foi o terceiro colocado com o tempo 1.56.01. O paraense também marcou presença nos 1.500m ficando em quarto lugar.

No mês passado Elias participou do torneio Norte-Nordeste em Recife-PE e foi terceiro colocado na prova dos o1.500m.

O paraense tem o atletismo nas veias, pois é filho de atletas que se destacaram no cenário paraense e nacional: Thiago Costa dos Santos e Elivane Oliveira dos Santos.

Thiago Costa corria 800m, 1.500m e 3.00m com obstáculo e a Elivane foi corredora de 5.000m e 10.000m.

“O Elias correu bem, faltou pouco para chegar em primeiro. Vamos treinar mais visando futuras competições nacionais”, disse Thiago Costa, genitor do atleta que custeou toda viagem do filho.