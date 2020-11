UFC: Paraense Deiveson Figueiredo recebe sacola com dinheiro de Dana White; assista

O paraense Deiveson Figueiredo, o “Daico” do UFC ganhou mais um soldo de dólares referente à vitória sobre Alex Perez, por finalização, no sábado (21), na sua primeira defesa de cinturão de campeão.

Mesmo tendo direito ao bônus de performance da noite do UFC 255, o marajoara, de Soure, acabou sendo contemplado com o prêmio.

Entretanto, na quarta-feira (25), Dana White, presidente da organização, reconheceu o equívoco e corrigiu o erro pagando ao lutador a soma de US 50 mil, que na cotação atual chega a importância de R$ 266 mil.

O pagamento foi feito no escritório do UFC em Las Vegas em espécie. Deiveson recebeu a quantia numa sacola de papel com a marca do UFC. Pagamento assim, geralmente, são feitos em cheque.

Deiveson Figueiredo permanece em Las Vegas devido ao seu compromisso no dia 12 de dezembro contra o mexicano Brandon Moreno na luta principal do UFC 256, quando o lutador peso-mosca defende seu cinturão da categoria.

Tem apenas vinte dias para se preparar num tempo mais curto entre duas defesas de cinturão na história do UFC.