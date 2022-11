Trilhas de moto off-road ganham força na região dos Carajás

Quem começa a se aventurar nas trilhas de moto e descobre o mundo off-road (fora do asfalto) costuma dizer que é um dos esportes mais apaixonantes que existem. Ele une adrenalina, natureza e alta capacidade de aliviar o estresse do dia a dia, principalmente para aqueles com uma rotina de trabalho mais intensa.

Os mais experientes em trilhas de motos costumam dizer que esse é mais que um esporte: é um estilo de vida. Assim, é preciso mais do que ter a moto ideal pra entrar com tudo nesse mundo de aventura. Foi exatamente a paixão pelo esporte radical que uniu os amantes do off-road em Parauapebas e região, pois eles vão além da brincadeira de desmembrar trilhas. Os pilotos fizeram do esporte mais aqui um robby e tornaram a aventura em meio a serras, montanhas e floresta em uma prática que se tornou parte do calendário esportivo do município.

Foi em 2018 que o esporte ganhou forças em Parauapebas quando um grupo de amigos resolveu se reunir e, sobre duas rodas, resolveu explorar as riquezas naturais existentes em torno da região de Carajás. Para que tudo saísse dentro da legalidade eles decidiram criar a Associação Off-Road. Tudo iniciou com apenas 16 integrantes, hoje são 30 pilotos que fizeram o esporte se tornar uma realidade, além de incentivar a aventura sobre duas rodas, eles atrelaram o esporte à iniciativa humanitária também, onde o off- road está ligado a causa social.

Organizadores de eventos esportivos querem atrair mais pilotos para a região (Divulgação/ Túlio Prado)

“A associação não é só praticar o esporte. Temos atualmente, ações comunitárias onde cerca de 450 famílias dependem da gente. Ano passado arrecadamos o maior número de cesta básica, sendo a maior arrecadação de cestas básicas de moto clube da região”, frisou Túlio Prado, diretor da associação e fiscal da parte de trilha e organização do evento.

Hoje o carro chefe dos eventos realizados pelo Moto clube, é o “Trilhão Tatu de Ferro” que já faz parte do calendário esportivo do município. A programação reúne pilotos do município e região, além de atrair os amantes do esporte radical de outros estados. Túlio é um dos membros da associação e explica que a iniciativa que começou como um robby, tem um papel importante no município com a preservação e conscientização da conservação da natureza, segundo ele, quando se explora a floresta, a intenção é deixá-la intacta, respeitando o limite entre o homem e a natureza.

Respeito ao meio ambiente

“Nosso esporte é voltado a explorar a natureza, isso acontece sempre com respeito ao meio ambiente. Por onde passamos, não se joga lixo, a gente instala placas de orientação e conscientização de todos que participam da trilha. Onde existe um rio a gente constrói pontes para não causar danos aos leitos de rios e riachos ”, destacou.

O esporte, cheio de adrenalina e aventuras, traz com ele não somente a diversão sobre duas rodas, além de garantir o incentivo e valorização do off-road. O evento praticado hoje no município também impulsiona a economia, pois além de alavancar o mercado destinado às motocicletas, o esporte também contribui com a economia da cidade, com a rotatividade financeira em diversos setores.

Trilhas exigem muito esforço dos pilotos (Divulgação/ Túlio Prado)

“A gente movimenta os setores do município como hotelaria, culinária, o turismo principalmente, além da parte comercial”, pontua Túlio.

O que iniciou de maneira tímida, hoje vem ganhando destaque e novas iniciativas estão surgindo acerca do off-road. A organização da prática do esporte sobre duas rodas, se prepara para garantir que cada dia os eventos esportivos atraia cada vez mais pilotos para a região, por isso, o moto clube já se prepara para realizar o intercâmbio off-road que deve acontecer em 2023, atraindo trilheiros de Goiás, Maranhão, Tocantins, Minas Gerais e de outros estados brasileiros.

Para fazer parte da turma de trilheiros, não basta só gostar do esporte é preciso seguir algumas regras e critérios para menores de idade, que precisam da autorização dos responsáveis.

Esporte une adrenalina, natureza e alta capacidade de aliviar o estresse do dia a dia (Divulgação/ Túlio Prado)

Segurança é fundamental e bons equipamentos garantem isso. Além do básico, como capacete, é importante investir em botas, luvas, calças, coletes, óculos e até mesmo ferramentas, para quando acontecer algum imprevisto mecânico, já que nas trilhas, os problemas são imprevisíveis.

Para as pessoas que praticam o esporte, cada trilha percorrida é uma emoção diferente, mas que sempre deixa um gostinho de 'quero mais'.