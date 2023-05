Surfista é mordido por tubarão em praia que receberá provas do Circuito Mundial de Surfe

No fim da tarde da última quarta-feira (3), um surfista amador foi mordido na perna esquerda por um tubarão enquanto surfava na praia de Jeffreys Bay, na África do Sul. Ainda no local, o homem, de 50 anos, recebeu atendimento médico e foi encaminhado para um hospital próximo. O caso preocupa porque a praia receberá, em julho, do Circuito Mundial de Surfe 2023.

Os primeiros atendimentos do homem foram feitos pelo Instituto Nacional de Resgate Marítimo da África do Sul (NSRI), que atestaram a condição estável do atleta.

“Às 17h30 da quarta-feira, 3 de maio, a equipe de serviço do NSRI Jeffreys Bay foi ativada após relatos de um homem mordido por um tubarão enquanto surfava em Supertubes, Jeffreys Bay. Na chegada ao local, os médicos do NSRI ajudaram o público que já havia aplicado almofadas de trauma em uma ferida de mordida sofrida pelo surfista, que estava a salvo fora da água. O paciente, que se acredita ter 50 anos, da Cidade do Cabo, estava em condição estável e de bom humor”, disse Paul van Jaarsveld, comandante da NSRI de Jeffreys Bay.

Surfista foi mordido na perna esquerda (Reprodução / @theglory_surf)

Apesar de ser um local propício para a prática de surfe, muitos atletas já foram mordidos por tubarões na África do Sul, o que gerou debate sobre o Circuito Mundial ser realizado em Jeffreys Bay. Em 2015, o tricampeão mundial Mick Fanning quase levou uma mordida que poderia ser fatal, em uma disputa na praia.

Em 2017, durante uma competição entre o brasileiro Filipe Toledo, o sulafricano Jordy Smith e o australiano Julian Wilson, dois tubarões foram vistos na água próximos aos surfistas, e após a confirmação de funcionários da WSL, os atletas foram retirados da água. Logo após, um dos tubarões de grande porte foi visto saltando a poucos metros do local. Ao longo dos anos várias provas foram interrompidas da mesma maneira após o avistamento de tubarões.