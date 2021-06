Suprema: Musas garante título da Copa Ouro de Futsal Feminino de 2020

Numa disputa, estilo de tiro rápido, pois aconteceu em dois dias de competição, a Fefuspa realizou a Copa Ouro de futsal feminino adulto de 2020 com participação de equipes da capital e interior, divididas em dois grupos.

Tambés (Belém), Guarani (Salinópolis) e Yury Win ( Belém). Na B- APWD (Paragominas) Panathinaikos (Oeiras do Pará) AMAE (Maracanã) e Musas (Capitão Poço) formaram o Grupo A.

Foram jogos emocionantes que definiram como finalistas Musas e AMAE. A equipe de Capitão Poço levou a melhor no placar marcando 2 a 1, gols de Jamile e Sara. Rafaela Almeida assinalou para o time maracanaense.

No final da competição as equipes foram premiadas com troféus e medalhas. Também foram agraciadas as atletas Letícia Pereira, do Panatinaikos, considerada a revelação da copa, e Rafaela Almeida, da AMAE, a melhor jogadora.

“Foi uma competição de alto nível onde reuniu os campeões e vice. O nosso futsal feminino cada vez ganhando espaço”, disse Gilmar Chaves, diretor de futsal feminino da Fefuspa.