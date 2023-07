Stand Up Paddle: esporte é opção para quem quer aproveitar os rios de Belém e Região Metropolitana

Os rios que banham Belém e Região Metropolitana são uma grande atração para aqueles que admiram as águas. E os praticantes de Stand Up Paddle do grupo SUPeração provam que dá para contemplar as águas bem mais de perto, se aventurando nelas com uma prancha e um remo, em atividades itinerantes que vão do Rio Guamá, por meio do Ver-O-Rio, até as marinas do Rio Maguari.

sup Ruy Montalvão, idealizador do grupo SUPeração. (Igor Mota / O Liberal) Atletas de SUP, Thaissa e Joana Scerne, Ruy Montalvão, Maria Joana Araújo e Marcelo. (Igor Mota / O Liberal) Atletas de SUP, Thaissa e Joana Scerne, Ruy Montalvão, Maria Joana Araújo e Marcelo. (Igor Mota / O Liberal) Atletas de SUP, Thaissa e Joana Scerne, Ruy Montalvão, Maria Joana Araújo e Marcelo. (Igor Mota / O Liberal) Atletas de SUP, Thaissa e Joana Scerne, Ruy Montalvão, Maria Joana Araújo e Marcelo. (Igor Mota / O Liberal) Atleta de SUP, Joana Scerne. (Igor Mota / O Liberal) (Igor Mota / O Liberal)

Segundo um dos idealizadores do grupo, Ruy Montalvão, o objetivo de praticar o SUP nos rios da região é conhecer e valorizar as belezas naturais da Amazônia, e a atividade pode ser uma boa opção para quem vai ficar na cidade no verão.

VEJA MAIS

“O SUPeração oferece uma experiência na Região Metropolitana de Belém, e na região insular, como no Rio Maguari, Benfica, Ilha das Onças, não temos uma base fixa do nosso projeto, porque utilizamos o stand-up para conhecer as belezas naturais da nossa região, para ter esse contato com a natureza, fazer o caminho de volta às nossas origens amazônidas e ancestrais”, explicou.

Como fazer Stand Up Paddle

Para garantir essa experiência itinerante, o grupo remaneja todo o equipamento necessário para a prática da modalidade e oferece para os alunos, que não precisam saber remar na prancha para participar, já que instrutores qualificados auxiliam durante a atividade.

“Temos um SUPtransfer, onde levamos as pranchas em um reboque, atrelado ao nosso carro e remamos em qualquer lugar que tenha água. Oferecemos todo o equipamento, remo, prancha e colete, e um instrutor que vai acompanhar durante todo o passeio. É um esporte que não é somente para quem já sabe. Ensinamos os passos iniciais até que a pessoa se torne autossuficiente”, disse.

Segundo Ruy, quem mais procura a prática são mulheres, mas homens, idosos e crianças também se aventuram em cima das pranchas. “Por incrível que pareça, o perfil das pessoas que praticam é de adultos de 30 anos em diante, em especial mulheres. Pessoas de mais de 60 anos procuram muito. Os jovens e crianças vêm também, muito por conta da mãe ou do pai. Mas a procura maior, a demanda maior é de mulheres, que querem experimentar um esporte diferente na água”, explicou.

REGRAS DO STAND UP PADDLE

E não existem regras para o SUP, não regras declaradas pelo menos, mas é preciso ter cuidado como em toda modalidade considerada radical. De acordo com Ruy, é importante, principalmente, estar atento às condições naturais dos rios.

“Eu não diria que existem regras, mas respeito, porque apesar de tudo o SUP é um esporte radical, feito ao ar livre, tem horário pra maré, vento, condicionantes naturais que você deve respeitar. Não se pode pegar, por exemplo, uma maré de lance, que é uma maré muito forte e ir contra, porque você não vai vencer, aí acaba se desestimulando, né?! Também tem sempre que ser praticado com colete e de preferência nunca sozinho. Sempre é sugerido você praticar com alguma equipe, com alguma outra pessoa que já conhece o esporte”, disse.

STAND UP PADDLE: QUANDO E ONDE?

Para quem desejar praticar o Stand Up Paddle existem várias formas, e a mais procurada é aos finais de semana, onde várias pessoas se reúnem para a prática, os valores variam entre grupos e dependendo do local. Segundo Ruy Montalvão, com o grupo SUPeração, durante a semana também podem ser realizadas remadas.

“Sempre fazemos expedições na Ilha do Marajó, Mocajuba e região do salgado. Nos finais de semana os horários variam, sempre por volta das 9h, em grupos fechados. Mas, se você tem um grupo e quer remar durante a semana, fazemos também, com saída geralmente do Ver-o-Rio, pela parte da manhã bem cedo ou final de tarde”, finalizou.

Confira grupos para praticar Stand Up Paddle em Belém:

Grupo SUPeração - Atividades no Ver-o-Rio, marinas do Rio Maguari e outros rios da Região Metropolitana.

Contatos: Ruy Montalvão - (91) 98138-8071

Redes Sociais: @superacaostandup

Grupo Rema Solon - Atividades no Ver-o-Rio

Contatos: Leila Solon - (91) 98260-9878 / Samara - (91) 98520-1431

Redes Sociais: @remasolonsupclub

Amazon Kite & SUP - Atividades na Marina Canto da Ilha, no Rio Maguari

Contatos: (91) 98233-4023 ou (91) 99274-9411

Redes Sociais: @amazonkiteesup