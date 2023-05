Skatistas brasileiros disputam torneio na Argentina de olho em vagas nas Olimpíadas de Paris

A cidade de San Juan, na Argentina, recebe entre os dias 21 e 28 de maio o Pro Tour de Skate Park. A competição, além de conceder pontos nas classificatórias para as Olimpíadas de Paris em 2024, desempenhará um papel fundamental na definição dos atletas que representarão seus países no Pan-Americano, em Santiago, Chile. Serão garantidas vagas para os melhores skatistas brasileiros do ranking, um no masculino e outro no feminino.

Os representantes brasileiros na competição, Pedro Barros, Yndiara Asp e Gui Khury, chegam à disputa com grandes chances de conquistarem um bom resultado. Pedro, medalhista olímpico em Tóquio, ocupa atualmente a terceira posição no ranking mundial.

Já Yndiara Asp se destacou no último evento classificatório para Paris, realizado em Sharjah, nos Emirados Árabes. Ao finalizar na nona posição, a skatista se consolidou como a única representante brasileira entre as 10 melhores competidoras do mundo na modalidade Park.

Por sua vez, o jovem curitibano Gui Khury, de apenas 14 anos, acaba de conquistar a sexta medalha em cinco participações nos X-Games, que ocorreram em Chiba, Japão. Gui surpreendeu ao conquistar a terceira colocação no Vert Best Trick, uma das melhores manobras na pista vertical.