Jadson Vasconcelos: a paixão pelo skate que moldou sua vida

Jadson Vasconcelos, um jovem skatista amador paraense, tem conquistado destaque na cena do skate em Belém, somando vários títulos na categoria Amador. Desde os nove anos de idade, Jadson tem se dedicado ao esporte e, aos treze anos, começou a participar de eventos e evoluir suas manobras.

Em uma entrevista exclusiva, Jadson contou que o skate não é apenas um esporte para ele, mas sim um estilo de vida que o moldou como pessoa e influenciou positivamente todas as áreas de sua vida. Ele relata que o skate trouxe muitas coisas boas, como vivências, amizades e conhecimentos em diversas áreas. "Falando de skate, ele te mostra que você pode agregar a vivência do skate em diversas áreas da vida, te dá uma visão muito ampla", afirma Jadson.

Segundo o skatista, suas maiores referências são seus amigos, tanto os do começo de sua história no skate quanto os que ele conheceu ao longo da caminhada. "Eles são minha maior inspiração", diz Jadson. Ele sonha em um dia chegar ao profissionalismo, mas ressalta que a vontade de evoluir não é apenas no skate, mas como pessoa em todas as coisas que o skate lhe mostrou.

Jadson usa amigos skatistas como referências no esporte (Divulgação / @igorazeredosb)

Jadson pratica skate todos os dias, dedicando de duas a oito horas diárias aos treinos, com um dia de descanso na semana. Com 25 anos de idade, o skatista ainda tem muita história pela frente e promete continuar trilhando sua jornada no skate.

Com um estilo de vida tão conectado ao skate, Jadson Vasconcelos é uma inspiração para os jovens que buscam sua paixão e propósito no esporte. Com determinação e dedicação, ele tem se destacado e mostrado que o skate pode ir além das manobras, influenciando positivamente todas as áreas da vida.

Conheça mais Jadson através do Instagram: @jadsonvasconcelosskt

