Letícia Bufoni: a brasileira que conquistou o mundo do skate volta às pistas

Letícia Bufoni é um nome que se destaca no mundo do skate a nível mundial. Nascida em São Paulo, aos 14 anos de idade Letícia passou a morar no exterior e se tornou skatista profissional e passou a deixar a marca de seu talento nas competições pelo mundo, somando muitos títulos, entre eles seis medalhas de ouro no X Games.

Depois de 10 meses sem competir, a estrela do skate se prepara para brilhar no Red Bull Rio Conquest, que será nos dias 27 e 28 de maio, na praia de Botafogo, no Rio de Janeiro. Campeã do SLS Super e cinco vezes recordista mundial do Guinness, a atleta foi nomeada pela Forbes como uma das “Mulheres mais poderosas do esporte internacional em 2018” e no mesmo ano foi nomeada para a lista “Under 30” da Forbes Brasil.

Atualmente, Letícia mora no sul da Califórnia e os fãs de suas técnicas, garra e alta performance nas pistas de skate estão ansiosos para vê-la nas disputas, expectativa que a atleta também compartilha. “Nós temos uma energia calorosa, animada, o que vai ser demais, além da própria cidade do Rio de Janeiro, que é maravilhosa. Quero vencer aqui no Brasil e curtir o evento com minha família e amigos”, disse.

