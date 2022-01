Situação de Djokovic na Austrália será decidida em audiência na próxima segunda-feira (10)

O tenista sérvio Novak Djokovic vai ficar retido em um hotel em Melbourne, na Austrália, até a próxima segunda-feira (10), quando será analisado o recurso judicial. A audiência vai definir se o número 1 do mundo poderá permanecer na Austrália e disputar o Australian Open ou se será deportado. As informações são do Ge.Globo.

A presença do tenista número 1 do mundo no hotel fez com que vários fãs se concentrassem no local e pedissem a liberação do atleta para entrada no país e participação no torneio.

O Australian Open inicia dia 17 de janeiro (segunda-feira) e vai até dia 30 deste mês. O sérvio Djokovic foi quem levantou o trófeu na última edição.

Entenda o caso

Tudo começou quando Djokovic tentou entrar na Austrália usando uma liberação especial do Australian Open por não ter se vacinado contra a covid-19. Mas o documento não foi aceito pelas autoridades imigratórias do país. O governo do estado de Victoria, onde será o Grand Slam australiano, autoriza a entrada apenas atletas, funcionários, árbitros e torcedores 100% imunizados.

O ministro das relações exteriores da Sérvia, Nikola Selakovic, pediu a entrada do tenista,. No entanto, não foi atendido.

O primeiro-ministro da Austrália, Scott Morrison, se manifestou através das redes sociais para comunicar o cancelamento do visto de Djokovic.

"O visto de Djokovic foi cancelado. Regras são regras, especialmente quando se trata de nossas fronteiras. Ninguém está acima dessas regras. Nossas fortes políticas de fronteira têm sido fundamentais para que a Austrália tenha uma das taxas de mortalidade mais baixas do mundo devido à COVID. Continuamos vigilantes", afirmou o premier australiano.