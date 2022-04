Seleção paraense de Karatê inicia treinamentos para campeonato brasileiro, que será realizado em Belém

A seleção paraense de karatê inicia neste final de semana a preparação para o Campeonato Brasileiro de 2022. No sábado (23) a delegação realizará uma sessão de treinamentos em uma academia no bairro do Guamá, em Belém.

O torneio nacional de karatê é disputado, neste ano, em Belém. A competição será realizada no Centur, entre os dias 17 e 19 de junho. Para a comunidade esportiva, o Brasileirão tem grande importância, já que garante aos atletas vagas para competir no campeonato mundial da modalidaed, marcado para ocorrer em outubro, na Argentina.

Ao todo, quase 50 atletas da seleção paraense devem disputar a competição nacional. A expectativa da delegação é que muitos atletas paraense possam alcançar índices para o torneio.

Os atletas que compõe a seleção paraense de karatê foram escolhidos por meio de torneios intermunicipais realizados em 2022. Além disso, outros atletas bem rankeados foram escolhidos para integrarem a equipe.