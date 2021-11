'Se tá ruim pra você, imagina pra mim', brinca Letícia Bufoni, banida novamente do Tinder

Letícia Bufoni revelou estar encontrando novos problemas para utilizar aplicativos de paquera. A skatista brasileira publicou no Twitter um print do aviso do Tinder, comunicando-a sobre o novo banimento de sua conta na plataforma.

- Se tá ruim pra você, imagina pra mim que fui abrir o meu Tinder aqui em Orlando só pra ver o que estava acontecendo e novamente sou 'Banida' do app - disse Letícia Bufoni.

No mês passado, a skatista já havia relatado dificuldades para usar o app. Isso porque, segundo Bufoni, vários usuários utilizam as suas fotos no perfil. E o Tinder não é a única plataforma de paquera que baniu a conta da brasileira. A 'parça' de Neymar disse também ser bloqueada no aplicativo Bumble.



- Vocês acreditam que eu sou bloqueada do Tinder eBumble? Tem muitas contas usando as minhas fotos aí quando eu tentei entrar não deixaram - escreveu.