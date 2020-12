Com contratação de fora, Remo reforça equipe para o Campeonato Paraense de Regata

Sem título de regata desde 2018, o Clube do Remo está se reorganizando para realizar uma campanha brilhante no campeonato de 2021. A meta é reconquistar o poder na Baía de Guajará, no momento, sob poder do rival Paysandu.

O clube já tem três atletas contratados, Mas, por questão de ética, o diretor Fábio Cebolão não revela os nomes dos novos remadores da equipe azulina, no entanto, diz que dois são locais e o outro de fora.

O trabalho, embora a garage esteja de recesso por conta dos feriados de fim se ano, começou logo depois da reeleição do presidente Fábio Bentes, ao comando dos diretores Fábio Cebolão e John Vasconcelos que permanecem no cargo. “Não tínhamos certeza da continuação na garage. O presidente [Fábio Bentes] nos manteve na direção e, então, estamos luta, na reorganização para a temporada de 2021”, diz Fábio Cebolão.

No começo do ano, o clube investiu em técnico de fora. Trouxe o catarinense Eduardo Silveira. Na primeira regata, o resultado não satisfez os dirigentes. O Remo foi vencido pelo Paysandu. Veio a pandemia da covid-19 e o campeonato foi suspenso pela Fepar. O técnico retornou para sua cidade.

Caseiro

Fábio Cebolão optou por uma comissão técnica local com Alex Sandres atuando como técnico e Djalmi Geremias, que tem a função de supervisor. O preparador físico deve ter nome anunciado na próxima semana.

Cebolão teve a garantia do apoio do presidente Fábio Bentes na manutenção da garage. “O presidente me garantiu mais presença na ajuda ao nosso departamento. Por enquanto sigo com o John [Vasconcelos] na direção da modalidade de remo".