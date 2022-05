Rebeca Andrade garante ouro nas barras assimétricas no Troféu Brasil de Ginástica

A medalhista de ouro nas Olimpíadas de Tóquio, a brasileira Rebeca Andrade conquistou o primeiro lugar no Troféu Brasil de Ginástica, disputado em Porto Alegre (RS), nas barras assimétricas. Ela, que foi vice-campeã mundial do aparelho em 2021, teve uma performance sem grandes erros e anotou 14,600 de pontuação. A campeã olímpica volta a competir no domingo, na final da trave.

Campeã no salto, prata no individual geral e quinta colocada no solo nas Olimpíadas, Rebeca não vai disputar essas três provas no Troféu. No salto e no solo, a ginata vai se poupar para as principais competições da temporada, enquanto o individual geral não é realizado neste Troféu Brasil.

Na série deste sábado, Rebeca entrou com uma dificuldade de 6,2 e, somada a nota de 8,4 de execução, somou 14,600. Já Jade Barbosa, a segunda colocada, fez uma apresentação mais simples, com 5,0 de nota partida, e com execução pior também, 7,833.

O Troféu Brasil é a principal competição nacional neste primeiro semestre e conta com a participação das estrelas brasileiras da modalidade. Além da Rebeca, também estão na competição os medalhistas olímpicos Arthur Zanetti e Arthur Nory, a medalhista nos Mundiais de 2007 e 2010 Jade Barbosa e a finalista olímpica Flavia Saraiva.