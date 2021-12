Rayssa Leal leva o prêmio de skatista do ano; veja todos os vencedores da maior premiação do CBSk

Na noite de quarta-feira (15), a CemporcentoSKATE, junto com a Confederação Brasileira de Skate (CBSk) realizou o 11° Troféu CemporcentoSKATE Melhores do Ano CBSk Loterias CAIXA, premiando os melhores skatistas brasileiros em 2021.

A premiação foi dividida em treze categorias, e os indicados foram escolhidos por uma comissão formada por veículos especializados e pela CBSk.

Ao todo, foi distribuído, entre os ganhadores, R$ 200 mil em premiação - a maior da história do skate nacional.

Os grandes vencedores da noite foram Rayssa Leal e Felipe Nunes. Ambos ganharam troféus em duas categorias. Veja abaixo os vencedores de cada uma das treze categorias.

Skatista do Ano Feminino - Rayssa Leal

Skatista do Ano Masculino - Felipe Nunes

Destaques Tóquio 2020 - Rayssa Leal

Skatista Solo Masculino - Fernando Yuppie

Skatista Solo Feminino - Mic Murayama

Atitude DIY (Do It Yourself) - Galpão Diy

Melhor Video Parte Feminino - Kemily Suiara

Melhor Video Parte Masculino - Jonny Casparotto

Melhor Skatista de Street Feminino - Marina Gabriela

Melhor Skatista de Street Masculino - Tiago Lemos

Paraskatista do Ano - Felipe Nunes

Skatista de Transição Masculino - Luiz Francisco

Skatista de Transição Feminino - Yndiara Asp