Projeto Escola de Esportes está com inscrições abertas para 2023; veja os detalhes

Estão abertas as inscrições para o Escola de Esportes de 2023, promovida pela Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer (Sejel). O projeto oferece aulas gratuitas para crianças e adolescentes de 7 a 17 anos, no Complexo Esportivo Dorothy Stang, no bairro da Sacramenta. As inscrições seguem até o preenchimento total das vagas.

Durante a atual gestão municipal, a Escola de Esporte foi retomada no ano passado, após a pandemia da covid-19, e atendeu aproximadamente 250 alunos. Em 2023, as modalidades ofertadas serão futsal, vôlei, basquete e vôlei de areia, a novidade deste ano.

"O Complexo Dorothy Stang é um equipamento público de esporte e lazer com muitas possibilidades de práticas corporais esportivas. O vôlei de areia é um esporte que em Belém é muito praticado nas praias e nas praças da cidade. Por isso estamos oferecendo a possibilidade da comunidade do entorno do Complexo ter aulas dessa modalidade esportiva, com excelentes profissionais", explicou o coordenador de Esportes da Sejel, Robson Bastos, à Agência Belém.

Daniele Silva, de 35 anos, fez a rematrícula no futsal dos filhos gêmeos: Micael e Gabriel, de 13 anos. “Eles gostaram muito das aulas do ano passado e resolvemos voltar. A Escola de Esportes é uma ótima opção para ocupar o tempo em que eles passam em casa, fora da escola, e ajudam a incentivar a prática de esportes que traz saúde. E o melhor de tudo é que é gratuito”, destacou Daniele.

Informações sobre as inscrições para a Escola de Esportes:

Local das inscrições e das aulas: Complexo Esportivo Dorothy Stang .

Horário das inscrições: Das 08 às 12h e 14 às 18h, de segunda a sexta-feira.

Início das aulas: 06 de fevereiro.

Documentos necessários para a inscrição:

Comprovante de residência (cópia); 2 fotos 3x4 do aluno; documento oficial com foto do responsável (cópia); documento oficial com foto do aluno (cópia); e comprovante de matrícula escolar.