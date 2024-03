Projeto de capacitação esportiva tem vagas abertas em Marabá; saiba como se inscrever gratuitamente

Quem tem grande interesse em se capacitar na área esportiva vai ter uma grande oportunidade em Marabá. Isso porque o projeto Capacitação Esportiva do Instituto para o Desenvolvimento do Esporte e da Cultura (IDEC), está aberta na cidade, para programações previstas para ocorrer entre os dias 20 e 22 de março.

Ao todo serão 60 vagas disponíveis, direcionadas para profissionais de educação física, do terceiro setor, setor público e gestores esportivos. A inscrição é online e gratuita, no entanto, o profissional deverá levar um quilo de alimento não perecível no dia da programação, que será realizada no Inacio’s Plaza Hotel, no bairro Nova Marabá.

A iniciativa tem patrocínio da Vale, por meio da Lei de Incentivo ao Esporte, e já foi realizado em Parauapebas, em 2023. Neste ano, em Marabá, durante os dias de evento, serão realizadas aulas práticas e teóricas, com foco nas áreas de gestão e financiamento esportivo.

Leonardo Castro, um dos ministrantes do curso, e especialista em gestão esportiva, falou sobre a iniciativa. “A Lei de Incentivo ao Esporte é uma excelente ferramenta para o desenvolvimento esportivo no Brasil, seja na base ou no alto rendimento. E, com esse curso, procuramos capacitar profissionais em várias cidades para que eles otimizem os conhecimentos sobre essa legislação e façam parte dessa corrente de democratizar o esporte pelo país”, disse.

Além do Pará, o projeto também já passou por diversos outros estados do país, como Rio de Janeiro, Maranhão, Espírito Santo e Minas Gerais.