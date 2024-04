Portel recebe evento de esportes aquáticos e atrações musicais neste final de semana; confira

Portel, no arquipélago do Marajó, receberá neste final de semana a 5º edição do Áqua Fest , um evento que combina esportes aquáticos e entretenimento. Com datas marcadas para os dias 20 e 21 de abril, o festival promete agitar a cidade com uma programação repleta de atividades.

Os eventos esportivos competitivos incluem um triathlon, natação em águas abertas, além de corridas de jet-ski, canoas amazônicas, caiaques e rabetas. Essa diversidade de modalidades procura celebrar os esportes tradicionais da região, especialmente em preparação para a COP 30, a Conferência Mundial sobre Mudanças Climáticas, que ocorrerá no Pará em 2025.

Aqua Fest terá competição de canoas (Ray Nonato/ prefeitura de Portel/ divulgação)

Entre os destaques musicais confirmados estão Jonas Esticado, MC Dourado, Biguinho Sensação e Arthur Espíndola. O Áqua Fest também apresentará competições não tradicionais de canoa havaiana e flyboard. Os eventos esportivos serão realizados na Praia Vila Velha, enquanto os shows musicais acontecerão na Praia do Arucará.

Histórico

O Áqua Fest é resultado de um esforço para promover o turismo aquático e os esportes na região do Marajó. Iniciado com o projeto Navegar e aprimorado ao longo dos anos, o festival cresceu e evoluiu para se tornar um marco anual celebrando as tradições e a natureza única de Portel.

Desde a estreia em 2014 na praia do Arucará, o Áqua Fest conquistou o coração dos habitantes locais, da mídia especializada e dos turistas, consolidando-se como um dos eventos mais aguardados da região.