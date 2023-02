Pioneira do MMA paraense reúne mais de 500 lutadores em torneio beneficente em Ananindeua

Figura conhecida na prática de artes marciais no Pará, a lutadora Carmen Casca-Grossa realizou um evento beneficente no último domingo (29), no ginásio Abacatão, em Ananindeua. O evento reuniu mais de 500 lutadores de todas as idades e ajudou uma das pioneiras do jiu-jitsu no estado a superar uma grave doença.

Desde outubro do ano passado, Carmen sofre de falência renal. Desde então, a lutadora precisa passar por sessões frequentes de hemodiálise. O evento do último final de semana ajudou Carmen a custear o tratamento da enfermidade.

"Faço hemodiálise três vezes na semana por três horas a cada dia. Na última semana, tive problema no meu catéter, que infeccionou. Deus quase me leva nesse momento, mas consegui superar", disse Carmen em entrevista ao O Liberal.

Evento ocorreu no Ginásio Abacatão, em Ananindeua (Divulgação)

O evento de domingo ajudou não só financeiramente no tratamento da lutadora, mas também possibilitou que ela revisse antigos amigos do jiu-jitsu. Segundo ela, a procura foi maior do que a esperada e juntou atletas de todas as idades.

"A federação [de jiu-jitsu] se uniu e fez a "Copa Carmen Casca Grossa". Foram muitos atletas, sendo muitos faixas pretas. Lutadores das antigas, atuais... O Abacatão lotou", comemora.

História

Carmen Casca Grossa é pioneira do MMA no Pará (Divulgação)

Carmen começou no jiu-jítsu aos 21 anos, em 1992, e passou a conquistar diversos títulos, como o Tricampeonato Mundial da CBJJE (Confederação Brasileira de Jiu-Jítsu Esportivo). Ela também foi 12 vezes campeã brasileira, campeã do Pan-Americano da CBJJE, fora os títulos que ainda ganha nos torneios da categoria master.

Hoje ela possui um projeto social no bairro da Guanabara, em Ananindeua, onde ajuda centenas de crianças carentes a entrarem no mundo das artes marciais.

“Enquanto eu estiver viva vou dar força para todo mundo. Tenho muita força de viver. Já passei por vários milagres na minha vida e estou muito confiante que as coisas vão dar certo novamente” finalizou.