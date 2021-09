Piloto do Remo se prepara para corrida em torneio nacional de automobilismo

O piloto do Remo, Augusto Santin, líder do Campeonato Paulista da Fórmula Vee, volta a competir neste sábado (11), na Copa ECPA/FPromo Racing, em Piracicaba (SP), da qual é o atual campeão. A disputa está na quarta etapa e Santin participou apenas da segunda, ou seja, o paraense precisa pisar fundo no acelerador para se recuperar e defender o título.

“Em 2020, eu também não participei de todas as etapas em Piracicaba, mas consegui me recuperar e arrancar para ganhar a Elite dois”, disse o piloto. Na elite um, Santin está na nona posição, com 20 pontos. A liderança é de Danilo Camarinha, com 60. Já na dois, o remista está em sétimo, com 22 pontos.

Mesmo com a situação de tabela, o paraense segue confiante. “O campeonato está apenas na metade, ainda há muitas provas em jogo e na última etapa a pontuação será dobrada. É difícil, mas vou em busca de mais este desafio”, afirmou Augusto Santin.

Além disso, Santin quer aproveitar a competição em Piracicaba (SP) para se preparar para as provas decisivas do Campeonato Paulista. “A principal meta nesta temporada, sem dúvida, é o Campeonato Paulista. Por isso, é importante aproveitar todas as oportunidades para me preparar da melhor forma possível. E esta competição em Piracicaba certamente vai me ajudar muito”, finalizou Augusto Santin.