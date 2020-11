Piloto do Clube do Remo conquista título inédito na FVee

Augusto Santin, piloto do Clube do Remo, no comando do Expresso 33, coloca a bandeira azulina no pódio da Fórmula Vee do Campeonato Paulista da categoria Máster.

Neste domingo (29) Santin ratificou a boa performance ao longo das provas ao conquistar o título de campeão paulista da FVee com 296 pontos, dois mais que o francês Laurent Guerinaud – 294. Saulo Soares, terceiro com 248.

Sempre confiante, Santin, apelidado de ‘paraense voador’ pelos pilotos brasileiros, liderou boa parte do campeonato até seu objetivo final.

É um título inédito para o automobilismo paraense conquistado pelo piloto que teve suas origens no kart e desponta com um dos líderes do campeonato paulista.

Na sua terceira temporada na FVee, Santin chega a um momento especial na sua carreira. “É um momento muito especial, espero coroar todo o trabalho realizado nestes três anos conquistando o título de campeão que será muito especial para o automobilismo paraense”, palavras do piloto antes de entrar na pista de Interlagos.