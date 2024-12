Pela 1ª vez em Belém, Royce Gracie destaca raízes paraenses: 'Terra do açaí e da família Gracie'

Ídolo do MMA mundial e Hall da Fama do UFC, Royce Gracie, filho do lendário Hélio Gracie, veio a Belém pela primeira vez. Mesmo nunca tendo visitado a capital paraense, o ex-lutador tem forte ligação com a cidade, pois foi onde seu pai, criador do jiu-jitsu, nasceu.

Royce esteve em Belém para ministrar um curso de autodefesa para membros do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) do Pará. A aula ocorreu na última sexta-feira (29) e foi focada em ensinar técnicas de autodefesa para os agentes.

Em um breve contato, Royce destacou a felicidade de estar em Belém, ter contato de perto com a cultura local e poder fazer parte da formação da polícia do estado.

VEJA MAIS

"A minha família, meu pai, meus tios, nasceram aqui. Aqui é a terra do açaí e da família Gracie", destacou o ex-lutador. "Primeira vez em Belém, já tomei o açaí e queria agradecer ao Iron MMA por me dar essa oportunidade de vir para cá, dar uma aula para a polícia e conhecer o estado do Pará", completou.

Jiu-jitsu brasileiro

Hélio Gracie e os irmãos nasceram em Belém. A família sempre foi ligada à luta. Por ser muito franzino, na época, o jovem Hélio não conseguia treinar o jiu-jitsu tradicional. Assim, aos poucos, ele passou a desenvolver técnicas para otimizar sua força e conseguir finalizar os adversários.

A principal ideia de Hélio era que um lutador de pequeno porte, se dominasse as técnicas, pudesse vencer uma pessoa maior. E deu certo. Foi assim que Royce conseguiu vencer várias lutas no UFC. A técnica desenvolvida pelo paraense ficou conhecida como Jiu-Jitsu brasileiro e hoje é uma das principais bases para os atletas de MMA.

Royce é herdeiro do legado deixado por Hélio Gracie. Focado na técnica e na defesa, o jiu-jitsu desenvolvido pelo paraense foi a principal base do ex-lutador durante sua passagem pelo UFC. Na luta agarrada, o brasileiro foi responsável por ajudar a alavancar a organização e foi campeão de três edições do evento, que, na época, era um torneio mata-mata, sem divisão de pesos.

Assim, ele usou todas as técnicas que aprendeu com seu pai para derrotar rivais mais pesados. Essa característica tornou Royce um dos grandes nomes do MMA mundial e contribuiu para popularizar o jiu-jitsu brasileiro.

"O que saiu de Belém mudou a história da arte marcial no mundo todo. Foi a minha família, meu pai, Hélio Gracie, meu tio, Carlos Gracie, que [vindos daqui] fizeram o trabalho que fizeram", destacou o ex-lutador.

Além da carreira no UFC, o brasileiro também atuou no extinto PRIDE Fighting Championships, K-1 e no Bellator. A última luta oficial de Royce Gracie foi em 2016; desde então, ele tem se dedicado a difundir ainda mais o jiu-jitsu no mundo todo.