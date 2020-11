Paysandu eSports conquista o título da Liga Paraense de Free Fire

O Paysandu eSports foi o campeão da Liga Paraense de Free Fire. A competição foi realizada na quinta-feira da semana passada nono espaço Bosque Bowling Sport Bar, situado no Shopping Bosque Grão-Pará, em Belém. O Paysandu eSports consegiu vencer ao fazer 817 pontos.

Sob a liderança do capitão Athos “Athos“ Albuquerque e do Coach Nathan “Chalegre” Chalegre, disputou as partidas em uma área reservada. O público acompanhou a competição pela internet, com direito a narração no comando da streamer paraense Srta. Dark. A transmissão das partidas contabilizou uma audiência com mais de 2,4 mil visualizações.