Paraenses conquistam 33° edição da Regata Internacional Recife - Fernando de Noronha

Paraenses conquistaram a 33° edição da Regata Internacional Recife-Fernando de Noronha (REFENO). A tripulação do Petrus IV, comandada pelo capitão César Mello, saiu no dia 24 de setembro do Marco Zero da capital pernambucana e percorreu cerca de 560 quilômetros até chegar na ilha de Fernando de Noronha.

O resultado é história para uma equipe paraense de barco a vela. Além de terem sido campeões da sua categoria, eles ainda conquistaram o primeiro lugar geral dentre todos os veleiros que disputaram a classe RGS, vencendo embarcações muito maiores e, teoricamente, mais rápidas.

Para os paraenses, a prova durou 41 horas, 37 minutos e 50 segundos, com ondas enormes, rajadas ventos de quase 50km/h e muita tempestade pelo caminho,

“Nossa tripulação foi incansável. Passaram todo o tempo do lado de fora do barco, sob sol e chuva, praticamente sem dormir. Estávamos determinados a provar que poderíamos vencer”, declarou o capitão do barco César Mello.

Esta foi a segunda vez que a equipe do Petrus IV participou do REFENO. Em 2021, eles se tornaram o primeiro time do norte a participar da competição. No ano passado, eles ficaram em segundo lugar.

A tripulação do Petrus IV é composta por dez pessoas, sendo sete paraenses, um carioca, um baiano e um italiano representando os estrangeiros: Adriano Quintela, André de Queiroz, Carlos Eduardo Moller, César Mello, Erika Natalie, Evandro Antunes, Filippo Cambria, Miguel Gustavo, Murilo Maués e Vitor Mello.

