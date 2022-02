Paraense que conheceu elenco da Seleção Brasileira de handebol é vice-campeã estadual

Desde criança, Rosana Machado sonhava em ser jogadora de handebol. Hoje, aos 19 anos, a paraense de Breves, no Marajó, terminou o Campeonato Paraense da modalidade com o título de melhor jogadora da posição de armadora central e integrou a Seleção da competição. A atleta foi vice-campeã com a equipe Semel, de Castanhal.

Rosana conheceu o handebol antes mesmo de saber o que era o esporte. Quando criança, ela passava em frente a uma quadra em que outras meninas jogavam e, por curiosidade, também queria começar a jogar, mas, por ser muito pequena, ainda não podia treinar.

“Depois que eu saí do fundamental menor, eu falei para minha mãe que eu queria ir para escola onde elas treinavam porque queria jogar, mas nem sabia o nome do esporte. Até que a professora convidou os alunos nas salas para uma seletiva no handebol. E, desde aí, eu passei a treinar e criei uma paixão tão grande pelo handebol que faz parte da minha vida. Hoje eu sou quem sou pelo esporte”, declarou Rosana.

A paraense ainda não está completamente na categoria adulta, visto que tem 19 anos. Mas ela aceitou o convite para jogar no time e competiu igualmente com as outras atletas. Rosana ressaltou que sempre treina duro para estar preparada para competições, independente do nível.

“Eu me preparei muito para chegar onde eu estou. Todo mundo ali estava com o objetivo de ser eleita [melhor jogadora], mas sempre tem alguém que se destaca. Eu fiquei muito feliz em receber [o título] de melhor da minha posição porque eu treinei muito. Mas se eu recebi isso é porque eu me destaquei um pouco mais. Sou muito grata”, disse a jogadora.

Rosana (número 2) se apaixonou pelo handebol antes mesmo de saber o nome do esporte (Arquivo pessoal)

Encontro com a Seleção

Há cinco anos, a Seleção Brasileira de Handebol veio para uma semana de treinos em Belém. Em um desses dias, a equipe recebeu algumas crianças de uma escola de Breves e Rosana estava dentre esses alunos. Ela conheceu de perto algumas jogadoras da Seleção, incluindo a sua grande inspiração, a jogadora Dara.

Ela contou que esse encontro com as jogadoras foi muito importante para seguir no esporte, especialmente pelo incentivo que recebeu de Dara.

“Até hoje eu lembro da frase que a Dara falou para mim. Ela disse que o que eu sonho, eu tenho que correr atrás, independente da dificuldade, de que tudo seja ao contrário, mas que, se vier do meu coração, vai dar certo. Isso me motivou, foi o que fez eu não desistir do esporte. E eu sou muito grata a todas as pessoas que estão do meu lado e fazem tudo por mim”, relatou Rosana.

Hoje, o handebol é a grande paixão da paraense (Arquivo pessoal) Hoje, o handebol é a grande paixão da paraense (Arquivo pessoal)

Futuro

Firme no esporte e trabalhando duro para conseguir voos maiores, Rosana sonha em sair para jogar em outro times e campeonatos maiores. “Independente dos problemas que passamos, principalmente onde eu moro, é muita dificuldade para me deslocar de onde eu estou. Mas eu tenho pretensões para o futuro de sair, rodar o mundo e jogar em vários clubes”, finalizou Rosana.