Integrando a seleção brasileira de boxe, paraense se credencia e sonha com às Olimpíadas

A saga paraense no boxe brasileiro amador segue com Francielle Santos, 19 anos, que integra a seleção nacional feminina. Antes dela passaram pelo escrete canarinho de pugilismo, Mike Carvalho, Arão Macedo, Julião Neto, Rafael Lima entre outros.

A exemplo de Mike e Julião que participaram de olimpíadas, Franci chega à seleção com o ímpeto de galgar o maior degrau do atleta amador: disputar às olimpíadas. Atualmente ela se encontra em São Paulo, participando dos treinos da equipe brasileira.

A seleção iria viajar dia 8 para Argentina, onde realizaria treinamentos específicos num período de dez dias, contudo, por conta da pandemia da covid-19, o treino foi transferido para outra data. No programa da seleção, ainda consta uma preparação em solo europeu, possivelmente, na Bulgária.

Histórico

A paraense foi convocada para compor o selecionado feminino pela boa participação no Campeonato Brasileiro realizado no mês de dezembro. Foi medalha de bronze na categoria 51 kg. Nascida e criada em Marituba, Franci começou treinar boxe aos 13 anos por influência da sua irmã e de uma colega do bairro que já praticavam o esporte.

Como atleta da Ozzi Boxe, onde tudo começou, ela soma 28 lutas e 26 vitórias. Nessa trajetória de sucesso, inclui dois títulos no campeonato paraense e um brasileiro amador.

Por meio dessas conquistas, Franci participou das seletivas para o nacional e foi classificada em 2018 e 2019. “Pouca gente não acredita em atletas da periferia. Minhas conquistas mostram que tudo é possível, basta ter vontade e determinação”, relata. “Temos orgulho da Franci. É uma menina que merece ter sucesso. É determinada e superou todas adversidades. Estamos dando todo apoio a ela”, comenta Ozimar, técnico da Ozzi Boxe.