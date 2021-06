Paraense faz parceria com mineira na disputa da Taça Rio de Boliche

Dayse Silva, a principal bolicheira paraense, está treinando com muita intensidade para participar da XXXII Taça Rio de Boliche 2021, competição marcada para os dias 4, 5 e 6 de junho na cidade carioca.

O evento é uma realização da Federação de Boliche do Rio de janeiro (FBRJ) e será disputada o clube social Aerotonw.

Daise viaja ao Rio por conta da Seel [Secretaria de Estado de Esporte e Lazer]

“O apoio do governo é grande, pois influencia diretamente no meu resultado. A expectativa é grande”, diz, acrescentado que sua experiência nas competições nacionais será fundamental na conquista do título para o Estado.

Ela já esteve na seleção brasileira e conquistou títulos internacionais, entre eles, os campeonatos Sulamericano, em 2014, na Colômbia; e Panamericano, em 2016, na República Dominicana.

Na Taça Rio de Boliche fará dupla, na categoria adulto feminino primeira divisão, com a mineira Jacqueline Costa.

A atleta faz parte da Comissão de Atletas do Comitê Brasileiro de Boliche (CBBol). É única paraense a fazer parte do grupo que como atribuição fiscalizar o desempenho dos atletas contemplados pela Bolsa Atleta, que é do governo Federal.