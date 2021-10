Paraense é campeã mundial de Jiu-Jitsu na categoria master

A lutadora paraense de jiu-jitsu, Silvana Portilho, conquistou o título mundial da categoria master, em evento realizado na cidade de Fortaleza, no Ceará. Aos 35 anos, Silvana foi a única mulher faixa preta do Pará a participar da competição.

A lutadora atua como guarda municipal no município de Moju, no nordeste do Pará. Apesar disso, Silvana nasceu em Cametá, outra cidade da região, mas mora em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém.

Após o título, Silvana disse que espera que a vitória no mundial possa inspirar outras pessoas a lutarem por objetivos maiores.

"Meu tempo é curto de mais para treinar como um atleta de ponta. Trabalho, estudo, [tenho] casa, filhos, marido, família, porém, aproveito ao máximo as horas que tenho. Tenho uma equipe feminina de competição, que era um sonho.”

O próximo desafio de Silvana agora é no Rio de Janeiro, durante os dias 22 a 24 de outubro, no torneio Abu Dhabi Grand Slam, última etapa para o 13º Abu Dhabi World Pro, programado para novembro.