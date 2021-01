Paraense, campeão brasileiro de boxe profissional, luta contra paulista

Campeão O pugilista paraense Lucas Pereira, campeão brasileiro da categoria cruzador- até 90 kg pelo Conselho nacional Boxe [CNB], depois de quase dois anos volta lutar em Belém.

O filho do técnico Ulisses Pereira faz o combate principal do programa de boxe profissional no dia 23 na sede do Pará Clube. Lucas Pereira enfrenta o paulista Rogério Francelino Damasco.

A noitada do boxe, com sete lutas, tem a chancela da Academia Ulisses Pereira.

Jackson Furtado [Neguinho], três vezes campeão brasileiro amador na categoria super pena e agora no profissional já realizou seis lutas e venceu cinco por nocaute e vai encarar Nathann Romatis.

Carlos Henrique, da Demolidor Team, lutará contra o piauiense Francisco Cruz na categoria leve.

Leonardo Correa [Léo Black] da Academia MKO/Blasck Team, debuta no boxe profissional diante de Ronalddy Medeiros, da Ulisses Pereira, na categoria pesado.

Ingressos de entrada para o programa do boxe custam R$ 20 cadeira e R$40 camarote. Vendas na sede da Associação Ulisses Pereira.