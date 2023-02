Pâmela Rosa conquista título de campeã no STU National de Skate em Criciúma

Neste domingo (26), a skatista brasileira Pâmela Rosa sagrou-se campeã do Street feminino do STU National, realizado em Criciúma, Santa Catarina. A atleta obteve a maior pontuação entre as oito competidoras durante a terceira e última volta da competição.

Com essa vitória, Pâmela Rosa alcançou seu primeiro título na cidade catarinense, após ter ficado em segundo lugar no ano passado, quando perdeu para Rayssa Leal, outra skatista brasileira.

Confira a pontuação de cada atleta