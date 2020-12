Paintball: Ronimpetus vence na partida extra e conquista título de speed

A equipe Ronimpetus levantou a taça de campeão na categoria Speed do paintball paraense. A competição foi realizada no campo da CT Yakuza, em Santa Bárbara, com cinco participantes. O campeonato, organizada pela federação de paintbbal, foi numa única etapa por conta da pandemia da covid-19.

Foram realizadas 11 partidas ao todos, sendo 10 na primeira fase e a grande final entre os dois melhores da primeira fase

Toda disputa foi no formato Race To 3, ou seja, venceria quem conseguisse marcar 3 pontos dentro de 7 minutos de partidas, ou quem ao final dos 7 minutos tivesse mais pontos

A partida final entre Ronimpetus e Fúria terminou empatada em 2 a 2, ou seja nenhuma das equipes conseguiu fazer os 3 pontos dentro dos 7 minutos, e precisou ocorrer uma partida extra para definir o grande campeão que foi a Ronimpetus.

Classificação Final

1º - Ronimpetus

2º - Fúria

3º - Yakuza

4º - BOP

5º - BOP Black Hawk