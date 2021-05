Open Paraense de Beach Tennis agita o Tênis Clube do Pará

O final de semana será de muita agitação na sede social do Tênis Clube do Pará [TCP] local do 2º Open de Beach Tennis que será realizado no sábado (2) e domingo (30), a partir das 8h.

O open está dividido nas classes A e B, categoria feminino, masculino e misto. São apenas oito vagas por categoria. A inscrição se encerra na sexta-feira (28) com a taxa no valor de R$120 por dupla.

Além das camisas o clube ainda oferece troféus, mesa de frutas, massagistas e música ambiente. Detalhes do evento pelo contato: 99395-0276.

Campeonato

O campeonato paraense da modalidade está em organização pela federação. O presidente Roberto Kataoka aguarda a liberação das autoridades de saúde para dar início ao certame estadual.

O Beach Tennis vem crescendo no conceito popular. No domingo passado (23) aconteceu em Castanhal na Academia Winer um torneio com participação de oito duplas.

No final, Maykon/Augustinho foi a dupla campeã vencendo na decisão Roberto Kataoka/Guilherme Gonçalves com parciais 6/1 e 6/4.